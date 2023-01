Play 2 Earn auf der Überholspur: The Sandbox (SAND) steigt um 16 % in einer Woche und $RIA steht kurz vor dem Ausverkauf

Die meisten Kryptowährungen stehen inzwischen besser da als zum Jahreswechsel. Ein Blick in die Top 100 nach Marktkapitalisierung zeigt beinahe überall grüne Zahlen. Das war auch dringend nötig, nachdem noch zum Ende des Vorjahres von Woche zu Woche neue Tiefstände erreicht wurden. Noch ist es allerdings zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Dennoch stabilisieren sich zahlreiche Coins wieder weit von ihren Tiefs der letzten Wochen entfernt und machen Mut zur Hoffnung. Die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen steigt wieder in Richtung 860 Milliarden Dollar und Investoren warten gespannt darauf, ob sich der Trend fortsetzt und die Bullen wieder das Ruder an sich reißen. Dabei scheint vor allem der Play 2 Earn Sektor zu den größeren Gewinnern der jüngsten Entwicklungen zu gehören. SAND steigt in einer Woche um mehr als 16 % an, AXS gewinnt knapp 10 % und MANA sogar mehr als 20 %. Bei SAND und MANA handelt es sich wohl mehr um eine Mischung aus Play 2 Earn und Metaverse-Coins, während Axie Infinity klar als Play 2 Earn Coin einzustufen ist. Allerdings werden diese Grenzen in naher Zukunft wohl immer mehr miteinander verschwimmen. Auch der Vorverkauf des RIA-Tokens nähert sich in großen Schritten dem Ende. Der Coin, den man bei Calvaria – Duels of Eternity verdienen kann, wurde bereits mehr als 139 Millionen Mal verkauft. Aktuell sind nur noch Coins im Wert von 350.000 Dollar verfügbar, bevor der RIA an den Kryptobörsen gelistet wird.

Derzeit notiert SAND bei 0,5000 Dollar und damit noch deutlich höher als noch vor einer Woche. Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung der im Umlauf befindlichen SAND auf knapp 750 Millionen Dollar. Somit belegt SAND Platz 52 im Krypto-Ranking und liegt bei den Wochengewinnen im Mittelfeld zwischen AXS und MANA. Allerdings verrät ein Blick auf den Chart schnell, dass der Bärenmarkt hier noch stark dominiert und ein Ausbruch noch nicht gelungen ist. Während die ersten Coins durch die Entwicklungen in diesem Jahr wieder in Richtung des Niveaus vor dem FTX-Crash kommen, fehlen hier bei MANA noch mehr als 80 %, um wieder einen Preis zu sehen, der im November noch aufgerufen wurde. Derzeit kämpft der Kurs mit dem EMA50, der bei 0,51 Dollar liegt. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Linie gelang gestern noch nicht. Nach dem Überschreiten folgte direkt wieder der Abverkauf. Sollte der Anstieg gelingen, wären die nächsten Widerstandszonen im Bereich von 0,55 und 0,57 Dollar, bevor es in Richtung 0,60 USD weitergeht. Während MANA noch versucht, sich zurück zu kämpfen, steht mit dem RIA ein Coin in den Startlöchern, der bereit ist zu steigen.

Nur noch 350.000 Dollar bis zum Ende des Presales

Der RIA ist der Token, den man im Calvaria-Ökosystem verdienen kann. Hier handelt es sich um ein Game in einer Phantasy-World, die wohl in der Unterwelt spielt und düstere Kreaturen in Form von NFT-Sammelkarten hervorbringt. Mit einer kostenlosen und einer Play 2 Earn Version wird Calvaria – Duels of Eternity sowohl am Handy als auch am PC verfügbar sein. So kann eine große Zahl an Spielern erreicht werden, die noch nicht mit dem Kryptomarkt in Berührung gekommen sind. Das ausgeklügelte Gameplay, der eigene NFT-Sammelkarten-Marktplatz und die Belohnung mit $RIA heben Calvaria von der Konkurrenz ab. Regelmäßig stattfindende Turniere bringen zusätzlichen Spielspaß und schaffen die Gelegenheit, noch mehr Coins im Spiel zu verdienen. Wer den Hype um Axie Infinity, The Sandbox und zahlreiche weitere Play 2 Earn Projekte mitbekommen hat weiß, welche Möglichkeiten sich hier für Investoren bieten. Das dürfte auch der Grund sein, warum der $RIA kurz vor dem Ausverkauf steht. Aktuell sind hier noch Coins für rund 350.000 Dollar im Presale verfügbar. Danach wird der RIA-Token an den ersten Kryptobörsen gelistet und könnte hier nach dem Launch des Games um ein Vielfaches ansteigen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

