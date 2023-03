Play 2 Earn Game Fight Out beendet 6 Millionen Dollar Vorverkauf in weniger als 72 Stunden – Listing in 7 Tagen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mittwoch 29. März 2023 – Die Play 2 Earn App Fight Out hat 6 Millionen Dollar von Investoren erhalten. Es bleiben nur noch etwas mehr als 48 Stunden, bis der Vorverkauf am 1. April um 00:00 Uhr UTC endet und der Token am 5. April an zentralen Börsen gelistet wird. Investoren können immer noch den $FGHT-Token für 0,0333 $ erwerben, aber sie müssen sich beeilen, da der Countdown läuft.

Fight Out ist das erste Avatar-basierte P2E-Spiel seiner Art und bietet Belohnungen in und aus seiner Smartphone-App, wo man auf Ereignisse in der gesamten Kampfwelt wetten kann. Kampfsportarten und die Welt der Kämpfe werden immer beliebter, und das hat sich auch auf die Gaming-Arena übertragen. Auf der Suche nach dem nächsten großen Ding sehen die Teilnehmer des Vorverkaufs Fight Out als eines der innovativsten Krypto-Projekte in diesem Bereich an.

In Fight Out hat jeder Nutzer seinen eigenen, nicht handelbaren NFT-Avatar, der mit seinem Training in der realen Welt verbunden ist. Jeder Nutzer kann seine Fähigkeiten und Stärken ausbauen und sie in seinem eigenen Avatar widergespiegelt sehen. Es ist dieser Mixed-Reality-Metaverse-Ansatz aus realer und virtueller Welt, der Fight Out so besonders macht.

Als Zeichen des Interesses an dem Projekt haben sieben Börsen bereits angekündigt, dass sie den $FGHT-Token listen werden – XT.com, LBank, BKEX, Changelly Pro, BitForex, DigiFinex und Uniswap. Angesichts dieser breiten Unterstützung der Börsen dürfte das Kaufinteresse von Anfang an groß sein. Dadurch, dass die Angst, etwas zu verpassen, immer weiter steigt (FOMO), bezeichnen Analysten Fight Out als die beste Kryptowährung, die man jetzt kaufen kann.

Jetzt FGHT-Token kaufen und auf die Warteliste für die App des Jahres setzen lassen

Durch den Besitz und den Einsatz von $FGHT-Tokens erhalten und behalten die Inhaber die kostenlose Mitgliedschaft in der Metaverse-Kampfwelt der Fight Out-App. Außerdem wurde kürzlich bekannt gegeben, dass jeder $FGHT-Besitzer im Vorverkauf sofortige Belohnungen erhält und die Warteliste für die Mitgliedschaft und die Einrichtung eines App-Kontos überspringt. Wer Token im Presale kauft und einsetzt, bekommt seinen Account so finanziert.

Fight Out zahlt digitale und physische Belohnungen aus. Durch den Kauf von Token im Vorverkauf erhält man garantiert frühzeitigen Zugang zu den Vorteilen, die sich aus den Belohnungen und Erfahrungen mit den Elite-Athleten von Fight Out ergeben, wie z. B. App-Inhalte im Masterclass-Stil.

Es gibt bereits vier hochkarätige Markenbotschafter in der Fight Out-Ecke: Der britische Boxstar Savannah Marshall, die im meistgesehenen Frauenkampf aller Zeiten gegen Claressa Shields kämpfte; die beiden UFC-Kämpferinnen Amanda Ribas und Taila Santos, die beide zu den Top 10 ihrer Gewichtsklasse gehören, und der American Ninja Warrior NBC-Star und Trainingsguru Tremayne Dortch.

Fight Out verfolgt einen neuen Ansatz für Training und Spiel

Bei Fight Out geht es darum, sich zu messen und dafür belohnt zu werden. Hinzu kommt ein Wettelement, das die Ereignisse und Geschehnisse in der App und in der gesamten Kampfwelt abdeckt. Wenn du keine Lust auf die großen Events hast, kannst du auch gegen Freunde in deinem eigenen privaten Ranglisten-Wettbewerb antreten. Oder du nimmst an einem massiven Multiplayer teil, indem du mit Tausenden von anderen an Pool-Events teilnimmst.

Wer von sich sagt, dass der Wettkampf um den Sieg nicht sein Ding ist, verdient bei Fight Out schon durch die bloße Teilnahme, und kann immer wieder spielen – Fight Out nennt dies das Train-to-Earn-Modell. Fight Out hat einen neuen Ansatz für Training und Spiel entwickelt. Zum ersten Mal gibt es ein Spiel-Ökosystem, das die Spielergebnisse mit dem verknüpft, was man in der realen Welt tut.

Wetten auf Kämpfe sind ein großes Geschäft und Fight Out nimmt sich ein Stück vom Kuchen

Wetten auf den Ausgang von Sportereignissen sind ein großes Geschäft. Fight Out bringt dieses Geschäft in die Spiel- und Trainingsumgebung. Fight Out ermöglicht es den Nutzern, ihre eigenen Kämpfe zu erstellen und sich als Buchmacher zu betätigen.Die Plattform wird zu einem Zentrum für Wetten auf den Ausgang von Herausforderungen aller Art, wobei die Avatare mit realen Personen verbunden sind.

So könnte beispielsweise ein virtueller Kampf zwischen Jake Paul und Tommy Fury – der Rückkampf des Jahrhunderts, wenn man so will – oder zwischen gewöhnlichen Mitgliedern der Fight Out-Community stattfinden. Die in Echtzeit aktualisierten Daten helfen dabei, die Leistungen der einzelnen Fantasy-Kämpfer zu ermitteln. Da keine Konkurrenten in Sicht sind, könnte ein Einstieg in das Projekt den Investoren lebensverändernde Renditen bescheren.

Letzte Chance, den Fight Out Vorverkaufsbonus zu erhalten.

Das Fight Out Bonusprogramm, das nur in der Vorverkaufsphase gilt, trägt dazu bei, das Kaufinteresse zu steigern. Es kommt nicht oft vor, dass man einen so hohen Bonus bekommt, aber wenn man seine Token-Bestände sichert und seine Investition maximiert, können Vorverkaufs-Investoren zusätzliche Token von bis zu 67% der gekauften Menge erhalten.

Um Zugang zum Angebot zu erhalten, müssen Token im Wert von mindestens 50.000 Dollar gekauft und 36 Monate lang gehalten werden. Diejenigen, die bereits investiert und die Vorteile des vorherigen Bonusprogramms genutzt haben, erhalten eine zusätzliche Ausschüttung von 10 % der Token.

Wer seine Token nicht binden möchte, kann sie auch ohne Sperrfrist kaufen und erhält 100 % der Token vor der Börsennotierung. Es gibt auch ein 5 prozentiges Empfehlungsprogramm, das in USDT (Tether-Stablecoin) denominiert ist. Fight Out wird von Transak, LBank Labs, Block Labs und Cryptonews.com unterstützt.

Fight Out könnte die virale App des Jahres werden

Angesichts der Millionen von Dollar, die in den Web3-Sektor fließen, hebt sich Fight Out als einzige Play-to-Earn-Gaming-Plattform mit einem realen Bezug zur Welt ab. Neben dem Wettbewerb in den Spielen können die Nutzer im Fight Out Fantasy-Gaming-Ökosystem auch mit dem Rest der Community interagieren und Kontakte knüpfen.

Je größer die Community wird, desto mehr wird sie zu einem unverzichtbaren Dienstprogramm – ein Ort, an dem man in Verbindung bleibt und an dem man sich messen und wetten kann. Mit Fight Out trainierst du hart, kämpfst leicht und gewinnst groß. Das Ökosystem ist so aufgebaut, dass es Anreize für Training, freundliche, aber engagierte Community-Wettkämpfe und Wetten bietet.

Nutze jetzt die Gelegenheit, in eine der heißesten Apps des Jahres 2023 zu investieren und sichere dir deine FGHT-Token noch im Presale.







