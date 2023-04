Play 2 Earn Meme-Coin Tamadoge hat noch 7 Tage bis zur Enthüllung der Top 5 Börsennotierung – TAMA-Kurs im Aufwind

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Montag, 17. April 2023 – Es sind nur noch sieben Tage bis zur Bekanntgabe von Tamadoge, an welcher hochrangigen Kryptobörse TAMA gelistet wird. Die eigentliche Notierung findet am 27. April statt, aber Krypto-Beobachter warten schon sehr gespannt auf Hinweise.

Eine Tamadoge-Umfrage auf Twitter, bei der die Community gefragt wurde, welche Börse es ihrer Meinung nach sein wird, zeigt, dass Binance mit 64 % der über 1.000 teilnehmenden Wähler die Nase vorn hat. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um teilzunehmen, also lädt das Team Sie ein, Ihre Stimme abzugeben.

Die Play 2 Earn (P2E)-Spieleplattform Tamadoge (TAMA) sticht aus dem Feld der Meme-Coins heraus, weil sie den Nutzen in den Vordergrund stellt. Anstatt sich nur auf den viralen Meme-Sektor zu konzentrieren, hat sich Tamadoge kopfüber in die Entwicklung seines Spielprodukts gestürzt. In der kurzen Zeit seines Bestehens hat Tamadoge bis heute 5 Arcade-Spiele auf den Markt gebracht. Die Community ist sich inzwischen einig, dass die Spiele wahnsinnig süchtig machen. Darüber hinaus gehen Analysten davon aus, dass sich der Kurs von Tamadoge vor und nach dem Börsengang weiter beschleunigen wird.

Tamadoge hat mehr einzigartige monatliche Spieler als Decentraland und The Sandbox zusammen

Bislang testen rund 22.000 Spieler ihre Fähigkeiten in der Spielhalle. Das ist eine beeindruckende Zahl für Krypto-Gaming. Vergleichen Sie die Adoptionsmetriken mit den führenden Krypto-Metaversen Decentraland und The Sandbox zum Beispiel. Laut den Daten von DappRadar hat Decentraland, das eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Dollar hat, in den letzten 30 Tagen 4.550 aktive Wallets gezählt.

The Sandbox, ein weiteres Top-Projekt, diesmal mit einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar, verzeichnete in den letzten 30 Tagen 6.730 aktive Wallets. Der kürzlich ernannte Community Manager Tom Harper gab am 14. April sein erstes Video-Update. Harper ging insbesondere auf das Problem der Benutzerfreundlichkeit und die Tatsache ein, dass auf der Website ein großer Rückgang der Besucher zu verzeichnen war, die zwar spielen wollten, dann aber am Schmerzpunkt der Krypto-Wallet-Verbindung aufgaben.

Harper sprach über das, was er als „die wichtigste Sache, die Tamadoge bisher getan hat – die Einführung des Anmeldeflusses für neue Nutzer“ bezeichnet. „Wir sind führend bei der Schaffung eines reibungslosen Systems, um Menschen zum Spielen im Web3 zu bewegen. Jetzt, wo man sich mit nur einer E-Mail anmelden kann, öffnet sich das Tamaverse für jeden“, erklärt er.

Diese neuesten Nachrichten kommen nach dem erfolgreichen Start von fünf Arcade-Spielen, bevor die Haupt-App später in diesem Jahr eingeführt wird. TAMA wird heute an der OKX-Börse mit 0,01426 $ gehandelt. Nach Angaben von CoinGecko ist der Tokenpreis in den letzten 14 Tagen um 36 % gestiegen.

TAMA-Widerstand wird zur Unterstützung für den nächsten Schub nach oben

Das Exponential Moving Average (EMA)-Band ist ein Indikator für die technische Analyse, der aus einer Reihe exponentiell gleitender Durchschnitte verschiedener Zeitrahmen besteht, die auf einem Diagramm dargestellt werden. Das EMA-Band wird als komprimiert bezeichnet, wenn die EMAs auf dem Diagramm dicht beieinander liegen.

Wenn das EMA-Band komprimiert ist, deutet dies darauf hin, dass sich der Markt in einer Konsolidierungsphase befindet, in der weder die Käufer noch die Verkäufer einen klaren Vorteil haben. Händler können dies als Zeichen der Unentschlossenheit des Marktes interpretieren, was zu einem potenziellen Ausbruch in eine der beiden Richtungen führen könnte.

Ein Ausbruch aus einem komprimierten EMA-Band kann auf einen erheblichen Stimmungsumschwung am Markt hindeuten, mit einer starken Bewegung nach oben oder nach unten. In Anbetracht der Nachrichtenlage, die sich bereits am 24. April abzeichnet, kann man davon ausgehen, dass der Ausbruch im Falle von Tamadoge nach oben erfolgen dürfte.

Händler verwenden häufig andere technische Analyseinstrumente wie Momentum-Indikatoren oder Chartmuster, um einen Ausbruch zu bestätigen und die Richtung des Trends zu bestimmen. Die TAMA-Trendlinie zeigt jedoch eine zinsbullische Neigung von 45 Grad. Beim Relative Strength Index würden die Bullen gerne sehen, dass der RSI (lila) über dem gleitenden RSI-Durchschnitt (gelb) liegt, aber er bewegt sich in die richtige Richtung, und ein Cross steht unmittelbar bevor.

Die Bullen von Tamadoge haben viele Gründe, sich zu freuen

Es ist wichtig zu beachten, dass das EMA-Band wie jeder technische Indikator nicht isoliert für Handelsentscheidungen verwendet werden sollte. Händler sollten auch andere Faktoren wie die Fundamentalanalyse und Marktnachrichten in Betracht ziehen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Der vielleicht beste Indikator für den Gesundheitszustand von Tamadoge ist die Tatsache, dass er heute um 2 % gestiegen ist, während die großen Coins wie Bitcoin mit einem Minus von 3 % aus dem Rennen sind.

Man kann durchaus sagen, dass die Fundamentaldaten von Tamadoge sich laufend zum besseren wenden. Zugegeben, Tamadoge hat noch einen weiten Weg vor sich, um wieder in Reichweite seines Allzeithochs (ATH) zu kommen, aber die Preisdynamik hat jetzt einen ordentlichen Aufwind.

Unabhängig davon, an welcher Börse Tamadoge am 27. April notiert wird, könnte dies der Einstiegspunkt sein, auf den die Marktteilnehmer gewartet haben, um wieder in den Meme-Coin einzusteigen, bevor er sein ATH bei 0,196 $ wieder erreicht – ein Gewinn von 1.500 % gegenüber dem aktuellen Kurs.

Die fünf Arcade-Spiele sind erst der Anfang – die Tamaverse-App kommt noch in diesem Jahr

Die fünf Arcade-Spiele, die bisher veröffentlicht wurden, sind nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird – nämlich die Tamadoge AR-App, an der die Entwickler gerade fieberhaft arbeiten. Dank der Augmented Reality (AR)-Technologie werden die Spieler ihre Tamadoge-Haustiere rund um die Uhr pflegen und mit ihnen in einer Mixed-Reality-Welt interagieren können.

Wichtig ist, dass kein teures VR-Headset benötigt wird, um das Tamaverse zu betreten. Laden Sie einfach die Smartphone-App herunter, und schon können Sie loslegen. Derzeit ist TAMA an 15 zentralen Börsen (CEXs) gelistet, darunter die Top-10-Kryptobörse OKX, sowie an der führenden dezentralen Börse Uniswap.

Jetzt TAMA auf OKX kaufen.







