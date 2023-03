Play 2 Earn Meme-Coin Tamadoge startet 5. Arcade-Spiel Tama Run – Kurz vor ByBit-Listing?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Donnerstag, 30. März 2023 – Die Play 2 Earn (P2E) Spieleplattform Tamadoge bringt ihr fünftes Arcade-Spiel – Tama Run – auf den Markt. Die Nachricht folgt auf vier erfolgreiche Veröffentlichungen von Arcade-Spielen durch das führende P2E-basierte Meme-Coin-Ökosystem. Tama Run knüpft an die vier zuvor veröffentlichten unterhaltsamen und leicht zugänglichen Arcade-Spiele an, die von der wachsenden Tamadoge-Gemeinschaft der Gelegenheitsspieler begeistert aufgenommen wurden.

In Tama Run müssen die Spieler ihre Fähigkeiten verbessern und ihr Bestes geben, um den Teufeln, Ghouls und Geistern, die auf dem Spukfriedhof lauern, auszuweichen. Sprinten Sie um Ihr Leben und sammeln Sie unterwegs Belohnungen, um in der Rangliste aufzusteigen und Belohnungen zu erhalten.

Wie bei den vorherigen Versionen des Spiels gibt es auch hier einen kostenlosen Übungsmodus. Um die P2E-Version zu spielen, müssen Sie Credits kaufen und Sie können eine der drei Arten von Tamadoge NFTs verwenden: gewöhnliche, seltene und extrem seltene. Die drei Sammlungen von Tamadoge NFTs verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und Stärkeattribute, um Ihre Erfolgschancen zu verbessern.

Erfolg bringt Erfolg: 81.000 gekaufte Credits; 17.000 Nutzer; 270.323 ausgezahlte TAMA-Belohnungen

Jede Woche werden Preise an die Gewinner der Rangliste verteilt. Wenn Sie im wöchentlichen Wettbewerb unter den ersten 20 der Rangliste landen, haben Sie die Chance, einen Teil des Preispools zu gewinnen. Der Preispool wird jede Woche neu festgelegt, so dass Sie immer die Möglichkeit haben, neu zu beginnen und zu gewinnen.

Jon Bishop, CEO von Tamadoge, kommentiert den Start von Tama Run wie folgt: „Das Team hat alle fünf Spiele pünktlich und wie versprochen geliefert, was eine große Leistung ist. Die Spiele zeigen auch erste Anzeichen von Erfolg mit über 81.000 gekauften Credits, mehr als 17.000 monatlich aktiven Nutzern und einer Gesamtsumme von 270.323 $TAMA, die bereits an Spieler auf den Bestenlisten ausgezahlt wurden. Nachdem alle fünf Spiele ausgeliefert sind, konzentrieren wir uns nun auf die mobile App, die bereits in Arbeit ist. Unsere Spiele auf dem Handy zu haben, ist ein entscheidender Teil unseres schnellen Wachstumsplans und wird uns zeigen, dass unser Ansatz der beste Weg ist, um Web3-Spiele zu skalieren und zu monetarisieren.”

Tamadoge Arcade-Spiele Preispool und Belohnungen – so funktioniert’s

Jedes Spiel hat seine eigene Rangliste und seinen eigenen Preispool. Der Preispool wird wöchentlich neu festgelegt, sodass es jede Woche eine Gewinnchance gibt. Die Preispool-Wettbewerbe enden jeden Mittwoch um 23:59 UTC und die Auszahlungen beginnen am folgenden Tag.

1. Credits zum Spielen

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen die Spieler einige Credits besitzen

Aktuelle Preise: Das Einstiegspaket beträgt 100 Arcade-Credits = 600 $TAMA (es gibt drei Pakete – siehe weitere Details unten)

2. Verteilung des Preispools

50% gehen an die Gewinner des Wettbewerbs

10% gehen an den Einsatzpool

40% gehen an Marketing & Spielentwicklungen/Burnt Pool

3. Rangliste – Verteilung des Preispools

1. Platz – 40%

2. Platz – 20%

3. Platz – 10%

4. bis 10. platzierte Spieler – 1% (jeder)

11. bis 20. platzierte Spieler – 0,5% (jeder)

Alle anderen erhalten einen gleichen Anteil der verbleibenden 18%. Um mit Super Doge und Rocket Doge beginnen zu können, müssen Sie Credits erwerben.

Es gibt drei Credit-Pakete:

100 Credits = 600 TAMA

500 Credits = 2400 TAMA

1.500 Credits = 6.000 TAMA

Die vier vorherigen Spiele waren:

Tama Blast – Testen Sie Ihre Fähigkeiten in diesem Präzisionsspiel, indem Sie versuchen, so viele Tore wie möglich zu schießen.

Rocket Doge – Helfen Sie Ihrem Tamadoge, einen gefährlichen Kurs an Bord einer außer Kontrolle geratenen Rakete zu steuern.

To The Moon – Der Mond ist dein Ziel, wenn du deinem Welpen hilfst, zu neuen Höhen aufzusteigen!

Super Doge – In diesem klassischen Side-Scroller tritt Tamadoge gegen mehrere Feinde an. Sammle Münzen, um zu gewinnen!

Betreten Sie das Tamaverse mit der AR-Smartphone-App, die gerade entwickelt wird

Die Arcade-Spiele sind ein Vorgeschmack auf das Hauptereignis, nämlich die Tamadoge-AR-App, an der bereits gearbeitet wird. Mithilfe der Augmented Reality (AR)-Technologie können die Spieler ihre Tamadoge-Haustiere rund um die Uhr pflegen und mit ihnen in einer Mixed-Reality-Welt interagieren. Um das Tamaverse zu betreten, wird kein VR-Headset benötigt – nur die Smartphone-App.

Die Zeit läuft für den Bybit-Wettbewerb – Stimmen Sie für Tamadoge und verdienen Sie $50 TAMA-Tokens

Für eine begrenzte Zeit können Sie für $TAMA auf der Krypto-Börse Bybit abstimmen und einen garantierten Wert von $TAMA-Tokens im Wert von $50 verdienen, um Ihre Investition zu steigern. Bybit, die fünftgrößte Kryptobörse laut der Datenseite coinmarketcap.com, und Tamadoge haben sich für ein großartiges Gewinnspiel zusammengetan, bei dem Sie 50 $ in TAMA-Tokens erhalten können, wenn Sie sich bei der Börse anmelden und eine Ersteinzahlung (FTD) vornehmen.

How to receive $50 in $TAMA ?

Visit the Gleam link and complete all tasks. Once the Byvote ends, we will start making payments to everyone who has completed all tasks

Enter Here https://t.co/LwlstEj1VA

(3/3 ) — TAMADOGE (@Tamadogecoin) March 20, 2023

Wenn Tamadoge 500 Ersteinzahlungen von Mitgliedern der Community auf der Börse erhält oder die Abstimmung gegen zwei andere Projekte gewinnt, wird der Token auf der beliebten Handelsplattform gelistet. Die Ersteinlagen müssen – je nach Region – insgesamt 100 US-Dollar in einem der folgenden Stablecoins betragen: USDT, USDC, USDD, DAI, CUSD und BUSD.

So können Sie teilnehmen:

Melden Sie sich bei Bybit an und vervollständigen Sie Level 1 KYC

Tätigen Sie eine Ersteinzahlung von $100

Machen Sie bis zum 29. März 23:59 (UTC) einen Screenshot von Ihrem Bybit-Guthaben

Stimmt für $TAMA in den Byvotes und macht einen Screenshot von eurer Abstimmung

Lade deine Screenshots auf den untenstehenden Gleam-Link hoch und verdiene dir $50 in $TAMA-Tokens!

Die Stimmabgabe beginnt am 30. März um 03:00 Uhr (UTC)

Die Abstimmung schließt am 31. März um 03:00 Uhr (UTC)

Für weitere Details und zur Teilnahme klickt auf die unten stehenden Links:

Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, gehen Sie auf die Gleam-Seite und erledigen die Aufgaben:

https://gleam.io/GOT2P/tamadoge-x-bybit-sign-up-deposit-100-kyc-vote-share-to-claim-50-of-tama-tokens

Um Ihr Bybit-Konto zu erstellen, besuchen Sie die Tamadoge Bybit-Wettbewerbsseite hier:

https://dns0.bitesly.io/b_BybitTamadogeByvotes

TAMA ist an 15 zentralen Börsen (CEXs) gelistet, darunter die Top-10-Kryptobörse OKX, sowie an der führenden dezentralen Börse Uniswap.

Jetzt TAMA auf OKX kaufen.

