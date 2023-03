Play-to-Earn Game Fight Out Vorverkauf endet in 6 Tagen und steuert auf 6 Millionen Dollar zu – 12 Tage bis zum Börsenlisting

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einem der größten Spiele-Vorverkäufe der letzten Zeit hat die einzigartige Play to Earn Gaming-App Fight Out mehr als 5,8 Millionen Dollar von Investoren erhalten. Nun startet die letzte Phase des Vorverkaufs. Jetzt ergibt sich die letzte Gelegenheit, den FGHT-Token zum Startpreis von 0,0333 USDT zu kaufen. Nach dem Listing an den Exchanges kann der Preis schnell ansteigen.

Die Angst, die Gelegenheit zu verpassen (FOMO) steigt, da die Krypto-Community die volle Tragweite des Fight Out-Angebots zu schätzen weiß. Daher überrascht es vielleicht nicht, dass einige Analysten Fight Out als die beste Kryptowährung bezeichnen, die man jetzt kaufen kann. Der Vorverkauf endet in sechs Tagen, am 31. März, und die ersten zentralen Börsennotierungen erfolgen in 12 Tagen, am 5. April.

Sieben Börsen haben bereits angekündigt, dass sie den $FGHT-Token listen werden – XT.com, LBank, BKEX, Changelly Pro, BitForex, DigiFinex und Uniswap, so dass der Handel wahrscheinlich mit einer Welle von Kaufinteresse beginnen wird. Fight Out geht die Dinge anders an – es ist das erste Avatar-basierte Spiel, das Belohnungen innerhalb und außerhalb der App anbietet, wo man auf Ereignisse in der gesamten Kampfsportwelt wettet. Nutzer bauen die Fähigkeiten und Stärken ihres individuellen Avatars kontinuierlich aus, in einer Mischung aus realer und virtueller Welt, die Fight Out zu einer einzigartigen Plattform macht.

Jetzt $FGHT-Token kaufen auf Warteliste für die App des Jahres setzen lassen

Mit dem Besitz und Einsatz von $FGHT erhält man die kostenlose Mitgliedschaft in der Metaverse-Kampfwelt der Fight Out-App. Darüber hinaus hat das Team gestern bekannt gegeben, dass jeder $FGHT-Besitzer im Vorverkauf sofortige Belohnungen erhält und die Warteliste für die Mitgliedschaft und die Einrichtung des App-Kontos überspringt.

Das bedeutet, dass diejenigen, die ihre Token im Vorverkauf kaufen und einsetzen, ihre Konten mit $FGHT vorfinanziert bekommen. Fight Out wird sowohl digitale als auch physische Belohnungen auszahlen. Durch den Kauf von Token im Vorverkauf sichern Sie sich nicht nur $FGHT zum niedrigsten Preis, sondern erhalten auch garantiert frühen Zugang zu den Vorteilen, die sich aus den Belohnungen und Erfahrungen mit den Elite-Athleten-Botschaftern ergeben.

Bislang hat Fight Out vier Botschafter unter Vertrag genommen – sie werden nicht nur bei der Vermarktung des Projekts helfen, sondern auch Inhalte im Stil der Masterclass in der App produzieren. Der britische Boxstar Savannah Marshall, die im meistgesehenen Frauenkampf aller Zeiten gegen Claressa Shields kämpfte, ist mit an Bord. Die beiden UFC-Kämpferinnen Amanda Ribas und Taila Santos (beide in ihrer Gewichtsklasse unter den Top 10) stehen ebenfalls im Fight Out-Ring, ebenso wie der American Ninja Warrior NBC-Star und Trainingsguru Tremayne Dortch.

Fight Out erfindet das Spielen und die Kampfsportwelt neu

Jeder Tag in Fight Out ist ein Tag, an dem man gegeneinander antreten und auf eine ganze Reihe von Aktivitäten und Ereignissen in der Kampfsportwelt wetten kann. Aber das ist noch nicht alles. Man kann auch gegen Freunde in einer privaten Rangliste spielen oder sich für einen Multiplayer entscheiden, indem man an ausgedehnten Pool-Events mit mehreren tausend Spielern teilnimmt.

Es ist auch geplant, dass diejenigen, die in der Community für ihre starke Aktivität bekannt sind, von dieser Bekanntheit profitieren können, indem sie Follower anziehen. Fight Out führt ein neues Paradigma ein, das die Vorstellung von Spielen als etwas, das nur in einer von der Konsole erzeugten Welt existiert, grundlegend in Frage stellt und stattdessen die Spielergebnisse mit dem verbindet, was man in der Welt außerhalb des Spiels tut.

Handlungen in der realen Welt werden auf Fight Out ins Spiel übertragen

Bei Fight Out wird das, was man in der realen Welt tut, den Ausgang von hart umkämpften Spielen im Fight Out-Gaming-Ökosystem bestimmen. Fight Out setzt auf die wachsende Popularität von Kampfsportarten und das Wachstum von Videospielen. Doch das ist noch nicht alles. Die Möglichkeit, auf die Ergebnisse von Sportereignissen zu wetten, ist ein riesiges Geschäft. Warum sollte man das also nicht auch auf die Spielewelt übertragen?

Genau das tut Fight Out, indem es den Nutzern ermöglicht, ihre eigenen Matches zu erstellen und dann effektiv auf die Ergebnisse und die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten zu wetten, die mit dem Match verbunden sein können. Die Plattform wird zu einem Zentrum für Wetten auf den Ausgang von Kämpfen, wobei die Avatare mit realen Personen verbunden sind. So könnte zum Beispiel ein virtueller Kampf zwischen Jake Paul und Tommy Fury organisiert werden.Algorithmen, die mit realen Daten verknüpft sind, werden bestimmen, wie die einzelnen Kämpfer abschneiden. Es kann nicht oft genug betont werden, wie einzigartig das Angebot von Fight Out in der Kryptowelt und darüber hinaus ist. Daher könnte die Rendite für diejenigen, die früh einsteigen, außergewöhnlich hoch sein.

Letzte Chance, mit einer Investition in Fight Out einen Bonus zu bekommen

Um das Kaufinteresse zu steigern, gibt es das Fight Out-Bonusprogramm, das nur während des Vorverkaufs gilt. Es kommt nicht oft vor, dass man in dieser Welt etwas geschenkt bekommt, aber wenn man seine Token-Bestände sichert und seine Investition maximiert, können Vorverkaufs-Investoren zusätzliche Token von bis zu 67% der gekauften Menge erhalten.

Um Zugang zum höchsten Bonus zu erhalten, müssen mindestens 50.000 Dollar in Token investiert und diese 36 Monate lang gehalten werden. Diejenigen, die bereits investiert und die Vorteile des vorherigen Bonusprogramms genutzt haben, erhalten eine zusätzliche Ausschüttung von 10 % der Token.

Wer seine Token nicht binden möchte, kann sie auch ohne Sperrfrist kaufen und erhält 100 % der Token vor der Börsennotierung. Außerdem gibt es jetzt ein 5 prozentiges Empfehlungsprogramm. Fight Out wird von Transak, LBank Labs, Block Labs und Cryptonews.com unterstützt.

Hart trainieren, leicht kämpfen, groß gewinnen – das ist der Weg von Fight Out!

Mit Hunderten von Millionen Dollar, die in den Web3-Sektor fließen, hebt sich Fight Out als einzige Play 2 Earn Gaming-Plattform mit einem realen Bezug ab. Im Fight Out Fantasy-Gaming-Ökosystem können die Nutzer nicht nur in Spielen gegeneinander antreten, sondern auch mit dem Rest der Community interagieren und Kontakte knüpfen.

Je größer die Community wird, desto wichtiger wird sie als Ort, an dem man nicht nur spielen und wetten, sondern auch in Verbindung bleiben kann – wie Warren Buffett es ausdrücken würde, wird Fight Out effektiv seinen eigenen Wettbewerbsvorteil aufbauen. Mit Fight Out trainiert man hart, kämpft leicht, gewinnt groß – es ermutigt zum Training, macht es einfacher, sich mit anderen Nutzern zu messen, und lässt Nutzer auf Ergebnisse wetten. Fight Out ist mit seiner konkurrenzlosen Fantasy-Gaming-Umgebung ein Vorreiter für eine neue Art von Spielerlebnis, das sich als eine der profitabelsten Geschäftsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb von Kryptowährungen abzeichnet.

Hier gibt es noch für kurze Zeit $FGHT im Presale.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.