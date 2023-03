Play-to-Earn Projekt Fight Out wächst schnell auf 5,5 Mio. USD an

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Play-to-Earn-Fantasy-Gaming-Ökosystem Fight Out basiert auf einem Train-to-Earn-Modell und konnte bereits in kurzer Zeit 5,534 Mio. US-Dollar an Finanzmitteln aufnehmen. Fortan sind es nur noch wenige Stunden, bis die nächste Preiserhöhung in der vorletzten Phase stattfindet. Aktuell sind die FGHT-Token noch für einen Preis in Höhe von 0,02850 US-Dollar erhältlich. Allerdings wird der Tokenpreis am Freitag bereits auf 0,0309 US-Dollar und weitere 7 Tage später in der letzten Phase auf 0,0333 US-Dollar angehoben. Dies ist dann auch der Notierungspreis an der ersten zentralen Kryptobörse.

Abgeschlossen wird der Presale am 31. März, woraufhin am 5. April bereits die erste Listung an einem Handelsplatz erfolgt. Bisher konnte das Team von Fight Out bereits Notierungen an 7 Kryptobörsen für Listungen arrangieren, zu diesen gehören XT.com, LBank, BKEX, Changelly Pro, BitForex, DigiFinex und Uniswap. Somit besteht ein besonders guter Newsflow für die Zeit nach dem Vorverkauf, was attraktive Handelssignale für Kryptonewstrader sind, welche mit der erhöhten Volatilität spekulieren. Dies könnte dem Kurs von FGHT einen weiteren Aufschwung verleihen.

Jetzt rechtzeitig FGHT zum Presalerabatt reservieren!

Belohnungen entsprechend Stakingdauer und Investmenthöhe mit bis zu 67 %

Der Hype um Fight Out hat sich im Kontext der Umgestaltung des Bonusprogramms noch einmal verstärkt. Dabei wurde die maximale Höhe der zusätzlichen Token von 50 auf 67 % erhöht, welche kostenlos auf den ursprünglichen Kaufbetrag gewährt werden.

Für die besten Konditionen und den höchsten Bonus müssen die Anleger mindestens Token in Höhe von 50.000 US-Dollar kaufen und diese für einen Zeitraum von 36 Monaten staken. Alle bisherigen Investoren, welche ihren Bonus bereits erhalten haben, bekommen nun noch weitere 10 % Coins kostenlos.

Außerdem wurde in diesem Zusammenhang die Sperrzeit von 3 Monaten abgeschafft, sodass die Anleger ihre Token inzwischen direkt am ersten Listungstag verkaufen können. Ebenso führte das Team ein Empfehlungsprogramm ein, bei welchem ein Empfehlungsbonus in Höhe von 5 % vergütet wird, welcher in dem Stablecoin USDT denominiert ist.

100 % Rendite für ersten Investoren bei Vorverkaufsende mit 7 CEX-Listungen

Die allerersten Anleger haben die FGHT-Token noch für einen Preis von 0,01665 US-Dollar erworben. Sie werden daher am Ende der Kapitalbeschaffungsphase von Buchgewinne in Höhe von 100 % profitieren. Aber auch zum jetzigen Zeitpunkt können sich schnelle Anleger relativ hohe Renditen innerhalb kurzer Zeit sichern. Denn die Preisanhebung von aktuell 0,02850 US-Dollar bis zum Notierungspreis von 0,0333 US-Dollar bietet noch immer 16 % Gewinn.

Insgesamt stehen dabei 900 Mio. FGHT-Token im Presale zum Kauf zur Verfügung, wobei das Gesamtangebot wesentlich höher bei 10 Mrd. liegt. Weitere 4,5 % sind für den Bonuspool und 10 % für die Börsenliquidität reserviert.

Unterstützt wird Fight Out unter anderem von Transak, LBank Labs, Block Labs und Cryptonews.com.

Jetzt frühzeitig in renommiertes Play-to-Earn-Projekt investieren!

Einzigartiges unterhaltsames Spielsystem mit seelengebundenen Avataren

Im Gegensatz zu Wettbewerbern werden bei dem einzigartigen Spielsystem von Fight Out seelengebundene Avatare verwendet. Dieses sind ebenfalls NFTs, allerdings können sie nur eine einzelne Person repräsentieren, weshalb sie nicht handelbar sind. Somit sollen die monetären Einstiegshürden eliminiert werden, wobei dieser Ansatz auch in Zukunft weiterverfolgt werden soll.

Dabei treten die Nutzer in dem futuristischen Sport-Metaversum mit ihrer digitalen Person gegen andere Mitglieder aus der Community von Gleichgesinnten an. Dafür gibt es unterschiedliche tägliche, wöchentliche und monatliche Herausforderungen, über welche sich diverse Preise gewinnen lassen.

Bei FGHT handelt es sich um den nativen digitalen Token des Ökosystems. Mit ihm sollen die Projektelemente des echten Lebens vorangetrieben werden. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der zweiten Kryptowährung des Projekts, den REPS, um den Off-Chain-Token. Diesen erhalten die Nutzer durch das Absolvieren von Trainingseinheiten, Herausforderungen und Wettbewerben.

Der Token kann ebenso auf dem Marktplatz genutzt werden, um damit den Avatar zu optimieren, Kleidung zu kaufen, Zugang zu persönlichen Trainern zu erhalten und Rabatte auf Mitgliedsbeiträge zu bekommen.

Die REPS können verdient oder mit Fiatwährungen sowie FGHT gekauft werden. Verwenden die Nutzer dafür den FGHT-Token, so erhalten sie 25 % REPS extra. Auf diese Weise sollen weitere Anreize geschaffen werden, um FGHT zu besitzen und den Wert des Ökosystems zu steigern.

Jetzt rechtzeitig in futuristisches Sport-Metaversum investieren!

Revolutionäres Fantasy-Gaming-Ökosystem

Aus den unterschiedlichen Elementen von Fight Out soll die Grundlage für das einzigartige Fantasy-Gaming-Ökosystem geschaffen werden, welches sich auf diversen Ebenen entwickelt. So sind für die Plattform auch Wetten für die Ausgänge von Kämpfen mit Avataren geplant, welche mit den echten Personen verbunden sind. Auf diese Weise sollen dann beispielsweise virtuelle Wettkämpfe zwischen Jake Pau und Tommy Fury organisiert werden.

Dabei kann über die Höhe der gewonnenen Wetteinsätzen der Avatar wachsen und sich je nach den Leistungen entwickeln. Dieses Konzept ist bisher einzigartig auf dem gesamten Kryptomarkt. Mithilfe von Algorithmen werden die Daten aus dem echten Leben in das Ökosystem eingebunden und bestimmen dabei, wie die einzelnen Teilnehmer abschneiden.

Jetzt in nächste digitale Revolution des Sports investieren!

Das Fight Out Motto lautet: Hart trainieren, leicht kämpfen, groß gewinnen!

In dem futuristischen Sport-Start-up arbeiten außerdem vier Elitesportler, welche sich als Botschafter angeschlossen haben, um bei der Vermarktung des Projekts zu helfen. Ebenso wirken sie an Inhalt und Stil der Meisterklassen in der App mit, welche von Fight Out produziert werden sollen.

Zu dem Fight Out Team gehört unter anderem der britische Boxstar Savannah Marshall. Sie kämpfte im am meisten gesehen Frauenkampf aller Zeiten gegen Claressa Shields. Hinzu kommen die beiden UFC-Kämpferinnen Amanda Ribas und Taila Santos, welche in ihren Gewichtsklassen zu den Top 10 gehören. Zu ihnen gesellt sich der NBC-Start und Trainingsguru Treymayne Dortch von American Ninja Warrior.

Angesicht der Hunderten von Millionen US-Dollar, die in den Web3-Sektor fließen, kann sich Fight Out mit seinem einzigartigen Play-to-Earn-Projekt, mit seinem realen Bezug zum echten Leben und seiner besonderen Ausrichtung abheben.

Innerhalb des Fight Out Fantasy-Gaming-Ökosystems können die Nutzer jedoch nicht nur gegeneinander antreten. Ebenso sollen auch diverse Interaktionsmöglichkeiten für die Community geboten werden, sodass auch neue Kontakte geknüpft werden können. Mit einer wachsenden Gemeinschaft werden nicht nur das Spielen und Wetten wichtig, sondern auch die Verbindungen, welche man beim Networking aufbaut.

Mit Fight Out wird hart trainiert, leicht gekämpft und groß gewonnen. Auf diese Weise soll es die Nutzer zum Training motivieren, den Wettkampf gegen andere erleichtern sowie Wetten auf die Wettbewerbe ermöglichen.

Dabei liegt die Mission von Fight Out darin, dass den Nutzern eine Spiel-Community in einer einzigartigen Fantasy-Gaming-Umgebung geboten wird. Aufgrund der außergewöhnlichen Positionierung und der Einzigartigkeit von Fight Out, werden die Nutzer in ein marktführendes Produkt investieren.

Jetzt in professionelles Play-to-Earn-Projekt investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.