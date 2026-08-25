25.08.2026 10:14:00

Plötzliche Rallye: Bitcoin erstmals seit Monaten wieder über 80.000 US-Dollar

Seit einigen Tagen zieht der Preis des Bitcoin kräftig an, erstmals seit dem Frühjahr ist er wieder über 80.000 US-Dollar wert. Wie es weitergeht, ist unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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