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25.08.2026 10:14:00
Plötzliche Rallye: Bitcoin erstmals seit Monaten wieder über 80.000 US-Dollar
Seit einigen Tagen zieht der Preis des Bitcoin kräftig an, erstmals seit dem Frühjahr ist er wieder über 80.000 US-Dollar wert. Wie es weitergeht, ist unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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|Japanischer Yen
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|Hongkong-Dollar
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