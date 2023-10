Plus 32 % in einer Woche: Wall Street Memes nach PEPE, Shiba Inu und Dogecoin meistgehandelter Meme Coin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wall Street Memes ($WSM) kann eine Woche nach seinem Listing an den Kryptobörsen das viertmeiste Handelsvolumen unter den Meme Coins vorweisen. Nur Dogecoin, Shiba Inu und Pepe werden öfter gehandelt. Die erstaunliche Leistung kommt nur eine Woche nach dem Listing an der ersten zentralen Kryptobörse – weitere Listings sollen am Mittwoch bekanntgegeben werden.

Seit der Notierung des Tokens an der Kryptobörse OKX am 26. September wurden $WSM-Token im Wert von knapp 80 Millionen Dollar gehandelt. Zum Vergleich: Pepe hat 92 Millionen Dollar, Shiba Inu 113 Millionen Dollar und Dogecoin 259 Millionen Dollar umgesetzt. Keine schlechte Leistung für einen sechs Tage alten Token.

Am Wochenende hat $WSM sowohl Pepe als auch Shiba Inu beim 24-Stunden-Handelsvolumen übertroffen. Gerüchte, dass Binance oder Kucoin die nächsten Exchanges sein könnten, die $WSM listen, halten sich hartnäckig.

Das Handelsvolumen ist für Kryptobörsen entscheidend, wenn es um die Frage geht, ob sie einen neuen Token listen sollen und hier kann $WSM überzeugen. $WSM ist der Meme Coin mit dem viertmeisten Handelsvolumen in den letzten 7 Tagen.

Zurzeit kann $WSM an den zentralen Börsen OKX, HTX, MEXC, LBank, CoinEx, BitMart und BingX gehandelt werden. Pepe hat 17 Tage vom DEX-Launch bis zum Listing auf Binance gebraucht. Die Folge war eine Kursexplosion um 2.000 %. Mit dem Beginn des “Uptobers” und der Altcoin-Saison scheint das Timing bei $WSM zu stimmen.

Das vierte Quartal des Jahres ist in der Regel das beste für Kryptowährungen und bis jetzt sieht es nicht danach aus, als wäre das heuer anders. Steigt der Kryptomarkt, steigen in der Regel auch die größten Meme Coins. Wall Street Memes hat auch wegen seiner nachweisbaren Verbindung zum Multimilliardär Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt, viele Käufer angezogen. Musk reagiert immer wieder auf die Tweets des offiziellen X-Accounts von $WSM.

Futures-Handel für $WSM auf MEXC

Inzwischen hat die Kryptobörse MEXC den ersten Futures-Markt für das Token-Paar $WSM/USDT eröffnet, wodurch die positive Stimmung für den Meme Coin noch verstärkt wird, da die Krypto-Futures-Märkte weitaus größer als die Spotmärkte sind.

Marktteilnehmer sollten damit rechnen, dass andere Exchanges dem Beispiel von MEXC folgen werden, da die Kryptobörsen darum konkurrieren, mehr Handelsvolumen für beliebte Token wie $WSM anzuziehen.

Die Nachricht um das $WSM-Handelspaar an den Futures-Märkten folgt auf die Einführung von zwei neuen Ether-basierten Futures Exchange Traded Funds (ETFs): Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) und der Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight (BTOP).

Die Nachricht, dass die US-Kryptobörse Coinbase von der Finanzaufsichtsbehörde in Singapur Monetary Authority of Singapore eine Lizenz für den Zahlungsverkehr erhalten hat, hat Anfang der Woche ebenfalls zur positiven Preisdynamik für Kryptowährungen beigetragen.

Größter Meme Coin mit integrierten Nutzen

Wall Street Memes ($WSM) zielt darauf ab, das Finanzsystem zu demokratisieren, indem das Projekt seinen King of Stonks-Erfolg mit Meme-Aktien auf Kryptowährungen überträgt. Das Interesse an dem Coin wird durch die Community von weit mehr als einer Million Follower auf X und Instagram angetrieben. Inzwischen hat auch der Telegram-Kanal mehr als 36.000 Mitglieder.

$WSM überzeugt vor allem, weil es sich dabei nicht um einen Meme Coin wie viele andere handelt. Meme Coins bringen üblicherweise keinen realen Nutzen mit, sondern leben von der Community, die sich rund um eine Figur oder ein Projekt aufbaut und den Preis in die Höhe treibt. Erst wenn es zum Mega-Erfolg kommt, versuchen manche, im Nachhinein einen Anwendungsfall zu schaffen, wie das bei Shiba Inu zu beobachten war. Die Herausgeber von $WSM haben sich dagegen von Anfang an auf den Nutzen des Tokens konzentriert.

In der letzten Woche wurde angekündigt, dass noch im Oktober ein wichtiges Produkt auf den Markt kommen wird, das neben der bestehenden Staking-Funktion einen zusätzlichen Nutzen für $WSM-Inhaber schaffen soll.

ANNOUNCEMENT



First product and buyback program launching in October!



Stay tuned for updates… pic.twitter.com/o0Js501X4Z — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 29, 2023

Wall Street Memes Staking-Programm bietet hohe Renditen

Wer sich dazu entscheidet, seine Token zu staken, sperrt diese für mindestens 7 Tage und erhält derzeit eine jährliche Rendite von 36 %. Mehr als 554 Millionen $WSM-Token wurden bereits in den Staking Pool eingezahlt. Die Token derer, die sich schon im Vorverkauf dazu entschieden haben, diese zu staken, werden heute freigegeben. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich die meisten dazu entscheiden, weiter zu staken und dafür eine Rendite zu erhalten.

Es gibt keine anderen Meme Coins dieser Größe, die eine Staking-Funktion integriert haben, was Wall Street Memes klar von anderen Projekten unterscheidet, da der Community so ein Mehrwert geboten wird. Obwohl es noch keinen Hinweis dazu gibt, was das nächste Produkt sein könnte, das im Oktober eingeführt wird, dürfte sich der Wert des $WSM-Tokens dadurch nochmal steigern.

Das Team hat auch angekündigt, dass es Token burnen wird, was dazu führen wird, dass das Angebot an $WSM-Token im Laufe der Zeit abnimmt, wodurch der Wert der restlichen Token steigen könnte. Trader sollten auch beachten, dass Wall Street Memes derzeit einen 50.000 Dollar Airdrop-Wettbewerb durchführt, für den man sich auf Gleam anmelden kann.

Nächstes Kursziel bei 0,10 Dollar

In seinem kurzen Bestehen hat $WSM ein Allzeithoch (ATH) von 0,089 Dollar erreicht. Dieses könnte nun schon bald übertroffen werden. $WSM wird derzeit bei etwa 0,052 Dollar gehandelt. Beim gestrigen Handelsstart in Europa lag der Wert mit 0,65 Dollar sogar noch deutlich höher, auch wenn die Bullen nun eine Verschnaufpause einlegen.

Käufer, die im Presale zum niedrigsten Preis von 0,025 Dollar eingestiegen sind, haben ihr Kapital inzwischen weit mehr als verdoppelt, zwischenzeitlich sogar verdreifacht. Das nächste große Kursziel für die Bullen ist die 0,10 Dollar Marke.

$WSM hat einen starken Supportbereich zwischen 0,050 und 0,040 Dollar aufgebaut, wie aus dem Volumenprofil-Indikator ersichtlich ist. Dieser Wert ist gestiegen, wie in blau dargestellt, was bedeutet, dass es in diesem Preisbereich mehr Käufer als Verkäufer gab.

Ein doppelter Boden hat die Bären auch davon abgehalten, den Kurs unter 0,05 Dollar zu drücken. Ein erster Anstieg bis auf 0,065 Dollar wurde zwar abgebrochen, zeigt aber die Absicht der Händler und ist für die Bullen nun der wichtigste Widerstandsbereich, den es zu durchbrechen gilt.

Die Chancen für einen Kursausbruch steigen jedoch. X-Kryptoanalyst Jake Gagain mit 220.000 Followern ist der Meinung, dass $WSM der nächste 1.000x-Coin sein könnte.

Jetzt Wall Street Memes auf OKX kaufen.

Profitieren Meme Kombat und Bitcoin Minetrix ebenfalls von der Altcoin-Rallye?

Anleger, die auf der Suche nach einer weiteren Gelegenheit wie Wall Street Memes ($WSM) sind, könnten diese mit Meme Kombat ($MK) finden. Meme Kombat ist eine Plattform für KI-generierte Battles zwischen Meme-Charakteren, bei denen die Community darauf wetten kann, wer gewinnt. Meme Kombat ist das erste Projekt dieser Art im Krypto-Bereich.

Gaming und Glücksspiele sind nicht nur im Krypto-Space sehr beliebt. Erst gestern hat Elon Musk einen Gaming-Streaming-Dienst auf X in Aussicht gestellt. Wenn man das mit dem Glücksspiel, dem größten Sektor im Kryptobereich, verbindet, hat Meme Kombat ($MK) auf jeden Fall eine gute Positionierung für die Zukunft.

Meme Kombat hat bereits knapp 250.000 Dollar mit dem Vorverkauf der $MK-Token umgesetzt. Das erste Vorverkaufsziel liegt bei einer Million Dollar. Der Token kann mit EHT, BNB oder USDT direkt auf der Website gekauft werden.

Jetzt Meme Kombat im Presale kaufen.

Mit Bitcoin Minetrix kommt eine innovative neue Cloud-Mining-Plattform für BTC, die auf Ethereum aufbaut. Die Bitcoin-Hashrate ist auf einem Allzeithoch, da die Bitcoin-Blockchain ihren Wert als das sicherste Netzwerk in der digitalen Welt unter Beweis stellt.

Bitcoin erweist sich auch nach und nach als eine ökologisch vertretbare Lösung für die Energienutzung, indem Treibhausgase wie Methan nutzbar gemacht werden und zunehmend erneuerbare Energien für den Mining-Prozess verwendet werden.

Bitcoin Minetrix bietet die erste richtig dezentralisierte Cloud Mining-Plattform und hat inzwischen mehr als 365.000 Dollar mit dem Vorverkauf der $BTCMTX-Token umgesetzt. $BTCMTX kann von Käufern in den Staking Pool eingezahlt werden, die dadurch ein Guthaben erhalten, das sie für das BTC-Mining verwenden können.

Dabei müssen Käufer nicht in Vorleistung gehen und die Verteilung des Guthabens erfolgt automatisch durch Smart Contracts. Da Scammer gerade im Cloud Mining weit verbreitet sind, liefert Bitcoin Minetrix mit seiner Stake to Mine-Funktion eine innovative Lösung. Der Preis der $BTCMTX-Token liegt bei 0,011 Dollar und das Projekt hat in wenigen Tagen fast 400.000 Dollar von Investoren erhalten, die von dem Konzept überzeugt sind.

Jetzt Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) im Presale kaufen.









