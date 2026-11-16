16.11.2026 11:51:22

Polish police arrest 3 teens over suspected neo-Nazi terror plot

Investigators found information sharing on how to make explosives at home as well as chemicals needed for that purpose.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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