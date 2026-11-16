|
16.11.2026 11:51:22
Polish police arrest 3 teens over suspected neo-Nazi terror plot
Investigators found information sharing on how to make explosives at home as well as chemicals needed for that purpose.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1013
|
-0,0013
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
175,7775
|
-0,2325
|
|
-0,13
|Britische Pfund
|
0,8344
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9244
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
8,6413
|
-0,0055
|
|
-0,06
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.