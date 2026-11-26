|Profitabler DOT-Einstieg?
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26.11.2026 11:03:14
Polkadot: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Polkadot notierte gestern vor 1 Jahr bei 2,297 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 43,54 Polkadot in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28,62 USD, da sich der Wert von Polkadot am 25.11.2026 auf 0,6572 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 71,38 Prozent.
Am 24.11.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6506 USD. Am 03.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,367 USD.
Redaktion Finanzen.net
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