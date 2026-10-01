Polkadot: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Polkadot hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Polkadot notierte gestern vor 3 Jahren bei 4,105 USD. Bei einem DOT-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 243,60 Polkadot in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 297,55 USD, da sich der Wert von Polkadot am 30.09.2026 auf 1,221 USD belief. Damit wäre das Investment 70,25 Prozent weniger wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 0,7504 USD. Am 06.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,386 USD.

Redaktion finanzen.net