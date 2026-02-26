Krypto-Invest unter der Lupe 26.02.2026 11:03:14

Polkadot: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polkadot Investoren gebracht.

Polkadot wurde am 25.02.2025 bei 4,629 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 21,60 Polkadot in seinem Depot. Da sich der DOT-USD-Kurs gestern auf 1,654 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 64,27 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 24.02.2026 bei 1,240 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,303 USD und wurde am 10.05.2025 erreicht.

