|Langzeit-Investment
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21.05.2026 11:03:13
Polkadot: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Am 20.05.2025 kostete Polkadot 4,674 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 21,39 Polkadot in seinem Depot. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 20.05.2026 gerechnet (1,247 USD), wäre die Investition nun 26,68 USD wert. Mit einer Performance von -73,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 14.04.2026 bei 1,163 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.05.2025 erreicht und liegt bei 4,948 USD.
Redaktion finanzen.net
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