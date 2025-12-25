Anlage: Erfolg oder Verlust? 25.12.2025 11:03:16

Polkadot: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Polkadot verlieren können.

Polkadot kostete am 24.12.2022 4,453 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 224,59 Polkadot. Die gehaltenen Coins wären am 24.12.2025 389,96 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 1,736 USD lag. 2Damit hätte sich die Investition um 61,00 Prozent vermindert.

Bei 1,730 USD erreichte der Coin am 25.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 7,773 USD erreichte Polkadot am 06.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

