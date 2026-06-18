|Entwicklung der Anlage
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18.06.2026 11:03:13
Polkadot: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre
Gestern vor 3 Jahren wurde Polkadot bei 4,524 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in DOT investiert worden wären, hätte man nun 221,03 Polkadot im Depot. Mit dem DOT-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,003 USD), wäre das Investment nun 221,61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,84 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 0,9160 USD. Am 22.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,543 USD.
Redaktion finanzen.net
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