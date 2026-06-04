Polkadot: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Polkadot gewesen.

Polkadot war gestern vor 5 Jahren 26,99 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 370,55 DOT im Depot. Die gehaltenen Polkadot wären am 03.06.2026 bei einem DOT-USD-Kurs von 1,104 USD 409,25 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,91 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polkadot am 04.06.2026 bei 1,046 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,543 USD und wurde am 22.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net