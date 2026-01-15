Frühe Investition 15.01.2026 11:03:13

Polkadot: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bei einem frühen Engagement in Polkadot hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 14.01.2025 notierte Polkadot bei 6,663 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOT investiert hätte, hätte er nun 15,01 Polkadot. Die gehaltenen Coins wären am 14.01.2026 bei einem DOT-USD-Kurs von 2,226 USD 33,41 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,59 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 25.12.2025 erreicht und liegt bei 1,680 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,518 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

