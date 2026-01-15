|Frühe Investition
|
15.01.2026 11:03:13
Polkadot: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Am 14.01.2025 notierte Polkadot bei 6,663 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOT investiert hätte, hätte er nun 15,01 Polkadot. Die gehaltenen Coins wären am 14.01.2026 bei einem DOT-USD-Kurs von 2,226 USD 33,41 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,59 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 25.12.2025 erreicht und liegt bei 1,680 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,518 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1601
|
-0,0008
|
|
-0,07
|Japanischer Yen
|
183,315
|
-0,8350
|
|
-0,45
|Britische Pfund
|
0,8669
|
-0,0008
|
|
-0,09
|Schweizer Franken
|
0,9307
|
-0,0019
|
|
-0,20
|Hongkong-Dollar
|
9,0476
|
-0,0044
|
|
-0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.