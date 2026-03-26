|Wertentwicklung geprüft
|
26.03.2026 11:03:13
Polkadot: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Am 25.03.2023 war Polkadot 5,906 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 169,32 DOT im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 230,30 USD, da sich der Wert von Polkadot am 25.03.2026 auf 1,360 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 76,97 Prozent verkleinert.
Am 24.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,240 USD. Bei 5,303 USD erreichte der Coin am 10.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1538
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
184,22
|
-0,0200
|
|
-0,01
|Britische Pfund
|
0,8653
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9167
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0293
|
-0,0003
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.