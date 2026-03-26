Polkadot: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Am 25.03.2023 war Polkadot 5,906 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 169,32 DOT im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 230,30 USD, da sich der Wert von Polkadot am 25.03.2026 auf 1,360 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 76,97 Prozent verkleinert.

Am 24.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,240 USD. Bei 5,303 USD erreichte der Coin am 10.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net