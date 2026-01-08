Polkadot: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Polkadot war am 07.01.2021 9,659 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in DOT vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 035,31 Polkadot. Die gehaltenen Polkadot wären am 07.01.2026 2 217,06 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 2,141 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,83 Prozent abgenommen.

Am 25.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,680 USD. Am 17.01.2025 stieg Polkadot auf ein 52-Wochen-Hoch bei 7,518 USD.

Redaktion finanzen.net