Rentable DOT-Anlage? 09.04.2026 11:03:13

Polkadot: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Polkadot: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Polkadot gebracht.

Vor 1 Jahr kostete ein Polkadot 3,367 USD. Bei einem Investment von 100 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,70 Polkadot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37,66 USD, da Polkadot am 08.04.2026 1,268 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,34 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von DOT liegt derzeit bei 1,236 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 5,303 USD und wurde am 10.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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