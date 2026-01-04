|Krypto-Investment im Fokus
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,7805 USD. Bei einem POL-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 281,19 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs vom 03.01.2026 gerechnet (0,1155 USD), wäre das Investment nun 148,03 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 85,20 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1004 USD und wurde am 31.12.2025 erreicht. Am 06.01.2025 erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,5244 USD.
