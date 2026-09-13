Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 12.09.2023 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,5068 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 973,20 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,096464 USD), wäre die Investition nun 190,34 USD wert. Damit wäre die Investition 80,97 Prozent weniger wert.

Am 30.06.2026 fiel POL auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.09.2025 bei 0,2718 USD.

Redaktion finanzen.net