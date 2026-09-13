|Investition im Fokus
|
13.09.2026 19:43:14
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 12.09.2023 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,5068 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 973,20 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,096464 USD), wäre die Investition nun 190,34 USD wert. Damit wäre die Investition 80,97 Prozent weniger wert.
Am 30.06.2026 fiel POL auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.09.2025 bei 0,2718 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
178,26
|
0,0400
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,858
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9465
|
0,0023
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,0964
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.