|Krypto-Anlage im Blick
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12.07.2026 19:43:13
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 11.07.2023 wurde Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,7418 USD gehandelt. Bei einem POL-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 348,11 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Das Investment hätte nun einen Wert von 107,43 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 11.07.2026 auf 0,079689 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 89,26 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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