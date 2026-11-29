Wer vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,1353 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 739,09 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Investition hätte nun einen Wert von 56,03 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.11.2026 auf 0,075814 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,97 Prozent abgenommen.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1779 USD und wurde am 10.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net