|Performance des Investments
|
18.01.2026 19:43:13
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,5083 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 196,74 POL im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28,53 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 17.01.2026 auf 0,1450 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 71,47 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0,1004 USD und wurde am 31.12.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 21.01.2025 bei 0,4524 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1596
|
-0,0013
|
|
-0,11
|Japanischer Yen
|
183,4035
|
-0,7465
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,0519
|
-0,0001
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.