Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,5083 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 196,74 POL im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28,53 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 17.01.2026 auf 0,1450 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 71,47 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0,1004 USD und wurde am 31.12.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 21.01.2025 bei 0,4524 USD.

Redaktion finanzen.net