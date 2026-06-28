|Anlage im Blick
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28.06.2026 19:43:13
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Am 27.06.2021 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 1,112 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8 992,68 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert eines Coins am 27.06.2026 auf 0,070705 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 635,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 93,64 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,070705 USD und wurde am 27.06.2026 erreicht. Am 02.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.
Redaktion finanzen.net
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