Wachstum oder Verlust? 25.01.2026 19:43:14

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren kostete ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,9557 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 1 046,37 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 24.01.2026 131,62 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,1258 USD lag. Die Abnahme von 1 000 USD zu 131,62 USD entspricht einer negativen Performance von 86,84 Prozent.

Am 31.12.2025 erreichte POL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1004 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,4340 USD und wurde am 26.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1823
0,0067
0,57
Japanischer Yen
184,1726
-2,0374
-1,09
Britische Pfund
0,8672
-0,0035
-0,41
Schweizer Franken
0,9225
-0,0054
-0,58
Hongkong-Dollar
9,2178
0,0519
0,57
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:21 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
16:58 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen