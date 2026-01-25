Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren kostete ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,9557 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 1 046,37 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 24.01.2026 131,62 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,1258 USD lag. Die Abnahme von 1 000 USD zu 131,62 USD entspricht einer negativen Performance von 86,84 Prozent.

Am 31.12.2025 erreichte POL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1004 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,4340 USD und wurde am 26.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net