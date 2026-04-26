Rentables Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment? 26.04.2026 19:43:13

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,3842 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in POLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 26 024,82 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 25.04.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,091789 USD 2 388,79 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 76,11 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0,081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.09.2025 bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

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