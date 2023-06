Polygon Kurs Prognose: MATIC crasht zweistellig – das ist der Grund!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kursverluste weiten sich in den letzten Minuten aus. Der Polygon (MATIC) Kurs notiert rund 13 % im Minus. Damit verlor Polygon (MATIC) in den letzten sieben Tagen rund 25 % an Wert. Die Marktkapitalisierung sank um ein Viertel – eine desaströse Entwicklung für eine Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von immer noch 6,3 Milliarden $. Der Grund für den Polygon Crash liegt mittelbar in der SEC-Klage gegen Binance & Coinbase begründet. Nun stellt sich zunehmend die Frage, ob Polygon auf dem aktuellen Kursniveau kaufenswert ist oder es bessere Alternativen gibt.

Starker Verkaufsdruck: MATIC crasht um 13 %, Volumen explodiert

Der Verkaufsdruck ist massiv. MATIC notiert aktuell rund 13 % im Minus. Nach Daten von Coingecko wurde der native Coin der Ethereum-Layer-2 Polygon in den letzten 24 Stunden zwischen 0,68 und 0,78 $ gehandelt. Damit bewegt sich MATIC aktuell rund um das Tagestief, was einen Kurs von über 76 % unter dem Allzeithoch entspricht. Bis dato gibt es noch keine Anzeichen einer Trendwende. Nachdem der MATIC Kurs das eingezeichnete Support-Level eben unterschritten hat, nahm der Verkaufsdruck weiterhin zu. Auch in den kleineren Zeiteinheiten indizieren kaum technische Indikatoren eine Trendwende. Allenfalls der RSI bewegt sich im stark überverkauften Zustand und macht eine Gegenbewegung zunehmend wahrscheinlicher.

Das Volumen stieg in den letzten 24 Stunden nach aggregierten Daten von CoinMarketCap um über 75 %. Eine ungewöhnliche Entwicklung zum Wochenende, die zeigt, dass Anleger möglichst schnell ihre MATIC aktuell auf den Markt werfen.

Update: Die Kursverluste weiten sich aus: Polygon (MATIC) crasht um fast 30 %. In den letzten Minuten hat sich der Verkaufsdruck massiv beschleunigt, bei ADA, SOL und MATIC.

SEC stuft MATIC als Securities ein

Die US-Börsenaufsicht begann die vergangene Woche mit einem Paukenschlag. Denn die SEC reichte eine Klage gegen Binance ein, in welcher der umsatzstärksten CEX dreizehn Anklagepunkte vorgeworfen werden. Bereits am nächsten Tag rückte Coinbase in den Fokus der SEC. Doch nicht die Anklagepunkte gegen die Krypto-Börsen belasten den Polygon Kurs. Vielmehr wird MATIC explizit als eine der Kryptowährungen aufgeführt, die die US-Börsenaufsicht als Securities einstuft. Die regulatorische Unklarheit hinsichtlich einer Einstufung von MATIC sorgt bei Anlegern für Bedenken. Dennoch waren es nicht die Ausführungen der SEC Anfang der Woche, die unmittelbar den Verkaufsdruck auslösten. Das Sentiment wurde bearischer – die Ursache für den Abverkauf wurde jedoch am gestrigen Abend von einem führenden US-Neobroker gesetzt.

Robinhood entfernt MATIC aus dem Angebot

Denn Robinhood entschied sich, den Support für drei Kryptowährungen zu beenden. Namentlich wurden ADA, MATIC und SOL aus dem Angebot gestrichen.

Earlier this week, the SEC sued crypto companies Binance and Coinbase. The SEC has alleged that a number of cryptocurrencies trading on those platforms are unregistered securities, including three that are currently supported on Robinhood Crypto. (1/4) — Robinhood (@RobinhoodApp) June 9, 2023

Robinhood hat augenscheinlich Angst, dass die SEC auch den beliebten Neobroker ins Visier nimmt. Vorsorglich entfernt man die PoS-Kryptos aus dem Angebot, die die SEC als Securities einstuft.

Ob man dies gutheißt oder nicht, der Einfluss der SEC ist ohne rechtliche Klarheit immens und beeinträchtigt die Kursentwicklung einiger Coins massiv. Folgen weitere Delistings, würde dies die Liquidität bei den betroffenen Kryptowährungen massiv beeinträchtigen.

Zugleich dürfte der Verkaufsdruck ansteigen. Denn die betroffenen Nutzer müssen ihre Positionen bei Robinhood auflösen. Nach ersten Berechnungen könnte sich der Verkaufsdruck in ADA, MATIC und SOL kumuliert auf rund 600 Millionen $ belaufen.

Robinhood delisting $ADA, $MATIC and $SOL could put significant sell pressure on these tokens.



RH holds ~$1.3b in alts.



According to rough calculations by @_FabianHD, ~$583m of this may be held in ADA, MATIC & SOL.



Users who still hold will be forced to sell on June 27. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) June 10, 2023

