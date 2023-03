Polygon Kurs Prognose: wird der Kurs unter 1 $ fallen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen hat der Kurs von Polygon (MATIC) einen erheblichen Rückgang erfahren, der ihn weit unter die $1,30-Zone brachte. Im Vergleich zu Bitcoin und Ethereum fiel der Preis von MATIC in den letzten Tagen um über 20 %. Er testete sogar die Marke von $1,10, bevor er seine Verluste konsolidierte und jetzt bei $1,15 unter dem einfachen gleitenden 100er-Durchschnitt (4-Stunden) gehandelt wird.

Der MATIC-Kurs trifft nun auf Widerstand bei $1,20, wobei sich auf der 4-Stunden-Chart des MATIC/USD-Paares eine wichtige Abwärtstrendlinie mit einem Widerstand bei $1,15 bildet. Diese Trendlinie befindet sich in der Nähe des 23,6 % Fib-Retracement-Levels der Abwärtsbewegung vom Hoch bei $1,2996 bis zum Tief bei $1,092. Der erste größere Widerstand bildet sich in der Nähe der $1,25-Zone, die in der Nähe des 50 % Fib-Retracement-Levels der Abwärtsbewegung vom Hoch bei $1,2996 zum Tief bei $1,092 liegt.

Sollte der Kurs jedoch über die Widerstandsmarke von $1,20 ausbrechen, könnte er einen weiteren starken Anstieg erfahren und sich stetig in Richtung der $1,25-Marke oder sogar $1,28 bewegen. Sollte es dem MATIC-Kurs jedoch nicht gelingen, über die Widerstandsniveaus von $1,20 und $1,25 hinauszugehen, könnte er weiterhin abwärts tendieren. Eine unmittelbare Unterstützung auf der Abwärtsseite befindet sich in der Nähe der $1,10-Marke, während die Hauptunterstützung bei der Marke von $1,08 liegt. Ein Durchbruch unter die Marke von $1,08 könnte jedoch die Tür für einen erneuten Rückgang in Richtung $1,00 öffnen, wobei die nächste wichtige Unterstützung bei $0,945 liegt.

In Bezug auf die technischen Indikatoren bewegt sich der MACD für MATIC/USD auf der 4-Stunden-Chart zunehmend in den rückläufigen Bereich, während der RSI (Relative Strength Index) mittlerweile unter der 50-Marke liegt. Wichtige Unterstützungsmarken für MATIC sind $1,10 und $1,08, während sich wichtige Widerstandsniveaus bei $1,18, $1,20 und $1,25 befinden.

KI prognostiziert weiteren Kursverfall für Polygon (MATIC)

Die letzten Wochen waren für den Kryptowährungsmarkt insgesamt turbulent und Polygon (MATIC) bildet dabei keine Ausnahme. Wie die künstliche Intelligenz von CoinCodex prognostiziert, könnte der MATIC-Preis bis zum Ende des Jahres weiter fallen. CoinCodex’s maschinelle Selbstlernplattform hat herausgefunden, dass Polygon Gefahr läuft, unter 1 $ zu fallen und wahrscheinlich am 31. Dezember 2023 zu einem Preis von 0,463660 $ den Besitzer wechseln wird. Dies würde einen Rückgang von über 50 % gegenüber dem aktuellen Preis bedeuten.

Allerdings sollte man beachten, dass solche Vorhersagen von KIs keine hundertprozentige Genauigkeit garantieren und von vielen Faktoren abhängen. Daher ist es ratsam, nicht ausschließlich auf Prognosen zu vertrauen, sondern auch andere Informationen zu berücksichtigen.

Zum Beispiel könnte eine derartige Prognose auch dadurch beeinflusst werden, dass Polygon und andere Kryptowährungen kürzlich einen deutlichen Preisrückgang erlebt haben. In diesem Fall könnte es auch wahrscheinlich sein, dass der Preis in Zukunft wieder steigt, was nicht von der Prognose abgedeckt wird. Es gibt viele Gründe, warum Kryptowährungspreise steigen und fallen können, darunter auch globale Ereignisse und Ankündigungen von Unternehmen.

Es gibt auch eine positive Seite der Prognose: Die KI sieht auch einen Anstieg des Polygon-Kurses auf 5,30 $ innerhalb eines Jahres vor, was einem Gewinn von 373,21 % gegenüber dem Kurs des digitalen Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Veröffentlichung entspricht. Dies ist eine mögliche zukünftige Entwicklung, aber sie kann ebenfalls nicht als garantiert betrachtet werden.

Das Polygon-Netzwerk wächst rasant

In den letzten Jahren hat das Ökosystem von Polygon (MATIC) ein rasantes Wachstum erfahren, da große internationale Marken wie Instagram, Starbucks, Prada, Stripe, Reddit, Adobe, Adidas, die National Football Leagues (NFL) und die Walt Disney Company alle mit dem Unternehmen zusammengearbeitet haben. Diese Partnerschaften trugen zur Schaffung eines robusten und vielseitigen Ökosystems bei, das das Potenzial hat, die Kryptowährungsbranche zu transformieren.

Es ist auch erwähnenswert, dass das MATIC-Team derzeit an der Entwicklung der zkEVM-Technologie arbeitet, die eine Skalierungslösung für Ethereum Virtual Machine (EVM) darstellt. Zuletzt hat Jordi Baylina, der Hauptentwickler von zkEVM, öffentlich die Meinung des Solana (SOL)-Mitbegründers Anatoly Yakovenko über Skalierbarkeitslösungen wie ZK L2s herausgefordert.

Yakovenko hatte argumentiert, dass die Provers, die für die Validierung von Transaktionen auf der Hauptchain (Layer-1) und auf der Zweitchain (Layer-2) verantwortlich sind, nicht mit der zugrunde liegenden Chain mithalten könnten. Im Gegensatz dazu betrachtete Baylina Polygon zkEVM als eine flexible Lösung, die sich durch das Design ohne Engpässe auszeichnet. Diese ermöglicht es, „parallele“ Trees of Proof aufzubauen, bei denen die Wurzel ein vollständiges Chainsegment beweist.

Es bleibt abzuwarten, wie die Debatte zwischen den beiden Experten weitergeht. In jedem Fall zeigt die Arbeit von Polygon und das Bestreben des Teams, innovative Lösungen für die Herausforderungen der Branche zu entwickeln, dass das Unternehmen weiterhin eine bedeutende Rolle im Kryptowährungsraum spielen wird.

Doch warum verkaufen die WALE ihre MATIC-Bestände?

In den letzten Tagen haben sich Polygon (MATIC) Wale bewegt, um potenzielle Kaufmöglichkeiten zu nutzen. Dies geschah inmitten einer Woche, in der die Kryptowährung schwere Verluste verzeichnete und innerhalb von sieben Tagen um 12 % fiel. Die Wale übertrugen einen massiven MATIC-Betrag im Wert von rund 15 Millionen Dollar auf Binance, möglicherweise in Erwartung eines weiteren Preisverfalls. Die Überweisungen wurden in zwei Phasen mit einem Abstand von etwa drei Stunden durchgeführt, wie aus den Daten der Kette hervorgeht.

Dieser Coin wird in Zukunft besser performen als Polygon und frühe Investoren für ihr Vertrauen belohnen:

Fight Out ist ein innovatives Krypto-Projekt, das auf der Ethereum-Blockchain basiert und es in Zukunft aufgrund seines einzigartigen Use-Cases durchaus mit Polygon aufnehmen kann. Es bietet Nutzern eine Plattform, auf der sie für ihre Fitness-Aktivitäten belohnt werden können. Das Projekt ermöglicht es den Benutzern, In-App-Währungen namens REPS zu verdienen, indem sie verschiedene Fitness-Aktivitäten durchführen. Darüber hinaus bietet die Fight Out Companion App personalisierte Workouts an, die auf die individuellen Ziele und Fähigkeiten der Nutzer zugeschnitten sind. Mit dieser App können Nutzer ihr Training sowohl in der realen Welt als auch im Metaverse verfolgen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Fight Out ist die native Kryptowährung des Metaverse, $FGHT. Benutzer können diese Währung verwenden, um in verschiedenen Ligen, Turnieren oder speziellen Spielmodi anzutreten und ihre Fitness-Fortschritte im Web3-Metaverse zu verfolgen. Darüber hinaus können Einkäufe innerhalb des Metaverse nur mit $FGHT getätigt werden, was die Verwendung der Kryptowährung auf der Plattform fördert.

Zurzeit befindet sich der $FGHT-Vorverkauf in einer frühen Phase und wird zu einem Preis von 0,0261 USDT pro Token angeboten. Durch den Kauf von $FGHT können Investoren die Plattform unterstützen und sich am Web3-Metaverse beteiligen, indem sie ihre Fitness-Aktivitäten vergüten lassen.