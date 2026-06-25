25.06.2026 11:37:00

Prediction: Bitcoin Will Be Worth More Than Gold in 20 Years

With Bitcoin (CRYPTO: BTC) trading 51% below its record from October last year (as of June 23), it's extremely challenging for investors to be bullish in the current bear market. However, I believe it's still a good idea to remain optimistic in the long run.It is estimated that the market value of all above-ground gold reserves is $28.9 trillion. This is more than 22 times greater than Bitcoin's market cap of $1.3 trillion. The top cryptocurrency will eventually catch up to the precious metal. It's only a matter of time. I predict that Bitcoin will be worth more than gold in 20 years. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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