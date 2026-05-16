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16.05.2026 11:38:00
Prediction: Bitcoin Will Hit $1 Million -- Here's the Timeline
The $1 million price target for Bitcoin (CRYPTO: BTC) is suddenly back on the table. At the beginning of the year, it looked like Bitcoin might dip all the way to $50,000.But Bitcoin has regained the $80,000 price level. As a result, a growing number of top investors now think Bitcoin is once again on a trajectory to $1 million.But when, exactly, will Bitcoin hit the $1 million price level? If it can hit $1 million by 2030, as many originally predicted, that's a big deal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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