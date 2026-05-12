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12.05.2026 11:00:00
Prediction: Bitcoin Will Hit $150,000 in 2026
Earlier this year, I predicted that Bitcoin (CRYPTO: BTC) would reach $150,000 before 2026 ends. The coin is trading near $80,000 right now, which means that my call would require a near-doubling from here to come true. That sounds ambitious because it is.Still, every driver and structural force behind the original thesis has either held steady or intensified since the start of the year. Let's walk through what's happening with Bitcoin right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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