|
12.08.2026 11:48:00
Prediction: Solana Will Replace Ethereum as the No. 1 Altcoin by 2030
Ethereum (CRYPTO: ETH) currently reigns as the No. 1 altcoin in the world, and it's not even close. With a market cap of $232 billion, Ethereum is approximately five times larger than its next closest competitor.However, Ethereum is no longer growing as fast as it once did. And plenty of new competitors are now nipping at Ethereum's heels, eager to win market share away in areas ranging from decentralized finance (DeFi) to artificial intelligence (AI).The one competitor on my radar right now is Solana (CRYPTO: SOL). I predict that it will replace Ethereum as the top altcoin by 2030. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1527
|
0,0001
|
|
0,01
|Japanischer Yen
|
183,93
|
0,2300
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8548
|
0,0007
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9389
|
0,0015
|
|
0,16
|Hongkong-Dollar
|
9,0451
|
0,0010
|
|
0,01
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.