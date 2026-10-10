10.10.2026 06:30:00

Prediction: Zcash (ZEC) Will Be Worth This Much in 5 Years

I predict Zcash (CRYPTO: ZEC) will be worth about $10,000 per coin by 2031. It's currently priced just over $1,200.

Is that estimate absurd? Maybe, but the coin climbed from $45 in September 2025 to nearly $700 by that November, and has increased more than 70% since then. The drivers that'll power the next leg of growth are just barely getting started. Here's what needs to happen for my prediction to come true.

Image source: Getty Images.

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