|
28.08.2026 18:19:00
Prediction Markets Think Bitcoin Will End the Year Near $75,000. Here's the Most Likely Scenario for Bitcoin in 2026.
Bitcoin's (CRYPTO: BTC) price has been all over the map in 2026, shooting as high as $92,000 and falling as low as $57,700.A recent surge in interest in Bitcoin has pushed the world's leading cryptocurrency higher, but prediction markets don't expect the rally to last. Bettors on Kalshi believe Bitcoin will end this year at a price around $75,000, based on the average prediction.That's far below some of the more bullish estimates for Bitcoin's price, which Standard Chartered thinks could be $100,000 by year-end, and Bernstein says could be $125,000 or higher.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1582
|
-0,0071
|
|
-0,61
|Japanischer Yen
|
185,44
|
-0,2900
|
|
-0,16
|Britische Pfund
|
0,8561
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9377
|
0,0004
|
|
0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,0802
|
-0,0530
|
|
-0,58
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.