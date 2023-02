Preisexplosion voraus: Steht dieser Coin kurz davor, um mehr als 1.100 % anzusteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sieht so aus, als würde es eine weitere erfolgreiche Woche für Krypto-Anleger werden. Wenn in den nächsten Stunden und am Wochenende nichts gewaltig schief geht, schließen die meisten Coins wieder höher als noch eine Woche zuvor. Obwohl die Regulierungsmaßnahmen in den USA wieder mehr zu werden scheinen, lassen sich Investoren nicht mehr beirren und kaufen immer mehr Coins. Dabei haben einige in diesem Jahr ihren Wert schon vervielfacht und Investoren mehrere hundert Prozent Rendite eingebracht, wenn sie zum Jahreswechsel eingestiegen sind. Nun kommt mit dem CCHG ein Coin auf den Markt, bei dem es derzeit danach aussieht, als könnte er das noch toppen und Gewinne von mehr als 1.100 Prozent einbringen.

Was kann der CCHG?

Der CCHG ist der Token von C+Charge – einem Projekt, das sich auf den Wachstumsmarkt rund um die Elektromobilität positioniert. Die EU duldet schon bald keine Fahrzeuge mit Verbrennermotoren mehr und um dieses ambitionierte Ziel umzusetzen, muss das Ladenetz für Elektrofahrzeuge noch deutlich ausgebaut werden. Hier will C+Charge helfen und die Zahlung an den Ladesäulen vereinheitlichen. Bisher haben unterschiedliche Betreiber unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten – sehr zum Ärger der Fahrer, die deshalb oft die ohnehin schon knappen E-Tankstellen nicht anfahren können.

Hier kommt C+Charge ins Spiel und hat eine günstige Lösung geschaffen, die Zahlung zu vereinheitlichen, sodass es egal ist, von welchem Anbieter die Ladesäule ist. Durch die C+Charge App wird es möglich, direkt mit dem CCHG an der Tankstelle zu bezahlen. Ein Vorteil für die Betreiber und für die Konsumenten.

Was kann die C+Charge App?

Neben der Zahlung direkt über die App werden den Fahrzeugbesitzern hier auch Informationen in Echtzeit zur Verfügung gestellt über den Status der einzelnen Ladesäulen der beteiligten Partner. Während bisher oft unnötige Wege gefahren wurden, da Ladestationen zwar auf den Karten angezeigt wurden, diese aber defekt waren oder gewartet werden mussten, schafft C+Charge hier Abhilfe. Ist eine Station ausgefallen, ist das direkt auf der App ersichtlich. Funktioniert alles wie es soll, wird auch schon die ungefähre Wartezeit berechnet, basierend auf den vorhandenen Daten.

Warum sollte C+Charge sich durchsetzen?

Wem die bisher aufgezählten Vorteile noch nicht überzeugt haben, der hat vielleicht Recht. Möglichkeiten gibt es viele und nur die Wenigsten setzen sich durch, da viele sich gar nicht erst mit den Technologien befassen wollen. Wenns ums Geld geht, sieht das aber schon bei vielen ganz anders aus. Und bei C+Charge geht’s ums Geld. Hier können Verbraucher einiges sparen.

Durch die Zahlung mit dem CCHG-Token direkt an der Ladesäule wird es möglich, den C+Charge Usern Emissionsgutschriften in Form eines Tokens von FlowCarbon zu erstatten. Dass man für das Betreiben eines Elektrofahrzeuges Emissionsgutschriften erhält, ist nichts Neues, da man so CO2 einspart. Nur war es bisher nicht möglich, diese den Fahrern zukommen zu lassen, also sind sie bei den Fahrzeugherstellern gelandet. Tesla und viele weitere haben so in den letzten Jahren viele Millionen Dollar umgesetzt, weil sie die Emissionsgutschriften an Unternehmen verkauft haben, die mehr CO2 ausstoßen, als sie dürften und so dafür bezahlen müssen.

Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie wird es möglich, die Gutschriften in Zukunft den Fahrern direkt zukommen zu lassen. Somit können Verbraucher selbst am Emissionshandel teilnehmen und für jede Ladung mit C+Charge einen Teil ihrer Kosten wieder verdienen, indem sie ihre CO2-Gutschriften handeln. Damit dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis C+Charge sich durchsetzt und der CCHG-Token nicht nur bei Besitzern von Elektrofahrzeugen äußerst beliebt sein wird. Der Markt, auf dem sich C+Charge positioniert, wird noch viele Jahre wachsen.

Starker Vorverkauf deutet auf massiven Preisanstieg hin

Wenn ein Coin Nutzen, Alleinstellungsmerkmal und Innovation mitbringt, hat er eigentlich schon sehr gute Voraussetzungen, stark im Preis anzusteigen. Dann ist es aber immer noch eine Frage der Bekanntheit, ob ein Projekt sich durchsetzt oder nicht. Um Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie bekannt ein Projekt und wie hoch damit die Chance ist, dass es weiter steigt, lohnt sich ein genauerer Blick auf den Ablauf des Vorverkaufs, wenn der Token im ICO erhältlich ist.

Hier stehen die Zeichen beim CCHG sehr gut. Der Vorverkauf des Tokens hat innerhalb kurzer Zeit mehr als 1,2 Millionen Dollar für die Finanzierung des Projekts eingebracht. Die Summe wächst von Tag zu Tag und für den März und April 2023 wurde das Listing des Coins bereits an mehreren Kryptobörsen zugesagt. Bis dahin steigt der Vorverkaufspreis des CCHG-Tokens noch in mehreren Stufen an.

Aktuell erhält man einen Coin für 0,016 USDT. In wenigen Tagen steigt der Preis auf 0,017 USDT und in weiteren Stufen des Presales wird der Preis noch mehrmals erhöht. Damit können Investoren, die frühzeitig einsteigen, bereits einen Buchgewinn verzeichnen und im Anschluss kann es zu einer Kursexplosion kommen, sobald der CCHG an den Kryptobörsen frei gehandelt werden kann.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

