Premiere in der Krypto-Branche: Ein Unternehmen erhält zum ersten Mal die SEC-Erlaubnis zur Verwahrung von digitalen Assets

• Prometheum Capital erhält Verwahrgenehmigung unter SEC-Vorschriften - ein Novum• CEO Kaplan sieht große Fortschritte für den gesamten Krypto-Sektor• Die große Frage lautet: Bleibt Prometheum ein Einzelfall?

Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hat sich in letzter Zeit in der Krypto-Branche nicht allzu viele Freunde gemacht. Ihre Regulierungsmaßnahmen, allen voran die Verhängung einer Millionenstrafe gegen die Kryptobörse Gemini und den Krypto-Lender Genesis sorgte für großen Unmut. Als Folge des sich verstärkenden Regulierungsmaßnahmen verschlägt es immer mehr US-Krypto-Firmen ins Ausland. So verabschiedeten sich die beiden Crypto Market Maker Jump Crypto und Jane Street aus den USA. Auch Gemini kündigte via Twitter kürzlich die Bewerbung um eine Krypto-Lizenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten an.

Prometheum Capital wird offizieller Verwahrer digitaler Vermögenswerte

Nun sorgt jedoch die Tatsache, dass ein Krypto-Startup die Lizenz nach SEC-Vorschriften erhalten hat, für große Aufmerksamkeit unter Experten. So gab die Firma Prometheum Ember Capital LLC, eine Tochtergesellschaft von Prometheum Inc., Ende Mai bekannt, dass sie von der amerikanischen Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) die Genehmigung erhalten hat, als Special Purpose Broker-Dealer (SPBD) für digitale Wertpapiere tätig zu werden. Diese Zulassung erlaubt Prometheum Capital die Verwahrung von digitalen Wertpapieren im Namen von Privatkunden und institutionellen Kunden.

Was macht die Genehmigung so besonders?

Mit der Genehmigung der FINRA wird Prometheum Capital als qualifizierter Verwahrer fungieren. Das Besondere hierbei: Im Gegensatz zu den Kryptobörsen wie Coinbase oder Binance und anderen Handelsplattformen in den USA, die nur mit staatlichen Lizenzen arbeiten, unterliegt Prometheum Capital der 15c3-3 Customer Protection Rule des Securities and Exchange Act ("SEA"), wie sie in den Bundeswertpapiergesetzen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vorgeschrieben ist. Dies ist das erste Mal, dass Wertpapiere mit digitalen Vermögenswerten in einem FINRA-Mitgliedsunternehmen und einem bei der SEC registrierten Broker-Dealer verwahrt werden, die den Bundeswertpapiergesetzen unterliegen. Diese Gesetze erfordern umfangreiche Richtlinien und Verfahren, die Kunden, Gegenparteien und Marktteilnehmer vor den Risiken und Folgen von Betrug, Diebstahl oder Verlust von digitalen Wertpapieren schützen sollen.

Prometheum-CEO sieht großen Fortschritt für den gesamten Krypto-Sektor

Der Co-CEO von Prometheum Aaron Kaplan sieht in der unter SEC-Vorschriften erteilten Verwahrgenehmigung einen großen Fortschritt nicht nur für sein Unternehmen, sondern für die Krypto-Branche im Allgemeinen. "Anleger in digitale Vermögenswerte in den USA verwahren derzeit Kryptowährungen, die Wertpapiere sind, über Plattformen, die nicht denselben SEA 15c3-3-Kundenschutz bieten, der von den Bundeswertpapiergesetzen gefordert wird. Die Nichteinhaltung der Vorschriften durch diese Plattformen kann sowohl für Kleinanleger als auch für institutionelle Investoren ein ernsthaftes Risiko darstellen", betont Kaplan gegenüber businesswire. "Wir gehen davon aus, dass die Verwahrung von Vermögenswerten bei einem SEC-registrierten Broker-Dealer den regulatorischen Schutz bietet, der notwendig ist, um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen, die Akzeptanz bei institutionellen Anlegern zu erhöhen und die Branche florieren zu lassen."

Isolierter Einzelfall oder breite Signalwirkung?

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Prometheum - bislang eher ein kleinerer, unbedeutender Player in der Krypto-Welt - sich künftig über bedeutsame Kapitalzuflüsse vonseiten der Krypto-Investoren freuen kann. Ebenfalls ungewiss ist, ob die SEC-Genehmigung von Prometheum einen Einzelfall darstellt, oder ob demnächst auch andere, größere Krypto-Unternehmen eine offizielle Verwahrgenehmigung erhalten. Sollte das Beispiel von Prometheum Schule machen, so könnte der zuletzt unter einem enormen Vertrauensverlust leidende Krypto-Sektor sich wieder über eine zunehmende Stabilität erfreuen, wovon die Kurse von Bitcoin, Ether und den anderen Kryptowährungen profitieren dürften.

Redaktion finanzen.at