Presale gestartet: Bitcoin auf Ethereum-Blockchain – Kann der neue BTC20 Coin wie BTC auf 30.000 Dollar steigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen.

Wer Bitcoin beim ersten Mal verpasst hat, kann heute die neue Kryptowährung BTC20 zum Bitcoin-Preis von 2011 von 1,00 Dollar kaufen und damit wahrscheinlich beträchtliche Renditen erzielen. Es gibt viele Bitcoin-Klone, aber keiner bietet den niedrigen Preis, das Renditepotenzial und die Flexibilität von BTC20, der auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist.

Mit BTC20 – dem Ethereum Bitcoin für 1 Dollar – 3 Millionen Prozent Rendite?

Frühe Käufer haben die Chance auf eine unverschämt hohe Rendite. Wer sich noch daran erinnern kann, dass der Preis von Bitcoin von einem Dollar im Jahr 2011 auf heute 30.000 Dollar gestiegen ist – der weiß, dass eine Rendite von 3 Millionen Prozent (wie beim Bitcoin) im Kryptobereich möglich ist. Der ursprüngliche Bitcoin wurde wegen seines Proof-of-Work (PoW)-Konsensmechanismus und seiner Knappheit mit digitalem Gold verglichen, aber das hat auch Nachteile, die BTC20 behebt.

Zum einen wird BTC20 knapper sein als der aktuelle Bitcoin, weil er die Blockchain zurückdreht. In der Vorverkaufsphase werden nur maximal 6,5 Millionen Token zum Verkauf angeboten, was an die 6,05 Millionen Bitcoin-Token aus dem Jahr 2011 erinnert.

Bitcoin auf Ethereum ist noch günstig, umweltfreundlich und bietet die Möglichkeit, Geld zu verdienen

BTC20 kommt ohne PoW (Proof of Work) aus, was riesige Mengen an Rechenleistung verbraucht, um Blöcke zu verifizieren (Brute Force). Infolgedessen verbraucht BTC20 nur einen Bruchteil des Stroms, den das Bitcoin-Netzwerk verbraucht, indem es den Proof-of-Stake (PoS) Konsens-Mechanismus nutzt, der der Ethereum-Blockchain zugrunde liegt.

Zusätzlich zu diesen umweltfreundlichen Eigenschaften bietet BTC20 innovative „stake-to-earn“-Rewards für Inhaber des Tokens. Bitcoin-Schürfer werden für die Arbeit, die sie zur Sicherung des Netzwerks leisten, belohnt. Vorausgesetzt, sie gewinnen das Rennen um die Block-Verifizierung – und erhalten derzeit 6,25 BTC für jeden produzierten Block.

Obwohl es bei BTC20 keine Miner gibt, wird der Reward-Gedanke beibehalten, indem alle Token-Staker ausbezahlt werden. BTC20 vergibt mindestens 14,95 Millionen Token (71,2 % des Gesamtangebots, wobei 28,8 % im Vorverkauf verfügbar sind), die je nach dem Anteil der gestakten Token als Belohnungen verteilt werden. Der Kauf von BTC20 ist ein noch klügerer Schachzug, wenn man bedenkt, dass es sich um die bekannteste Marke in der Kryptowelt handelt.

Bitcoin Cash Kurs steigt um 121% in einem Monat, Bitcoin SV um 44 % – BTC20 noch beliebter?

Die Beliebtheit der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat Nachahmer auf den Plan gerufen, von denen einige erfolgreicher sind als andere. Bitcoin Cash und Bitcoin SV sind wahrscheinlich die bekanntesten BTC-Klone, die beide Abspaltungen der ursprünglichen Blockchain sind.

Es gibt auch eine neue Art von Meme-Coins, wie Harry Potter Obama Sonic 10 Inu (auch bekannt als HPOS10i), die keine Ähnlichkeit mit Bitcoin hat, abgesehen von der Tatsache, dass sie den Ticker $BITCOIN verwendet. Das hat für eine Marktkapitalisierung von 43,5 Millionen Dollar gereicht.

BTC20 fügt sich in diese Reihe ein, indem der Token erstens ebenfalls den Namen Bitcoin trägt, aber ohne den Nachteil einer Abspaltung und stattdessen auf einer völlig anderen – und effizienteren – Blockchain läuft. Zweitens hat BTC20 den Vorteil, dass es im Gegensatz zu sinnlosen Coins wie HPOS10i eine Rendite für Staker bietet. Der Preis von Bitcoin Cash ist im letzten Monat um 121 % gestiegen, von 107 Dollar auf 237 Dollar. Im gleichen Zeitraum ist Bitcoin SV um 44 % auf 35,8 Dollar gestiegen.

HPOS10i Meme-Coin mit $BITCOIN-Ticker ist um 76.533 % gestiegen – BTC20 könnte leicht um das 100-fache steigen

Weitaus spektakulärer ist jedoch, dass HPOS10i um 76.533 % gestiegen ist, von 0,0001010 Dollar auf ein Intraday-Hoch von 0,0774 Dollar (10. Mai bis 17. Juli). HPOS10i hat auch seine Nachahmer. HPOS10i2 – mit dem Ticker $BITCOIN2 – wurde am 16. Juli auf den Markt gebracht und ist um 1.316% auf einen Preis von 0,001961 Dollar gestiegen.

BTC20 hat bereits Erwähnungen auf Cryptopotato, Cointelegraph, Cryptonews, und Finbold sowie einen 10 x Alpha-Call von einem namhaften Youtube Krypto-Experten erhalten. Es sollte auch angemerkt werden, dass der Hype um BRC-20-Token das Interesse an BTC20 anspornt. BRC-20 bezieht sich auf die neue Welle von NFTs, die auf der Bitcoin-Blockchain aufgebaut werden, auch bekannt als Ordinals.

Jetzt BTC20-Website besuchen und im Presale einsteigen.

BTC20 profitiert vom Vorlauf des Bitcoin-Halving-Superzyklus

Potenzielle Käufer sollten die Tatsache berücksichtigen, dass Bitcoin an der Schwelle zu seinem nächsten Halving-Superzyklus steht, und die Verkaufsargumente von BTC20 machen den Token möglicherweise zu einem der besten Krypto-Käufe in diesem Moment.

“Halving“ bezieht sich dabei auf die 50 prozentige Kürzung der Blockbelohnungen für Miner, die alle vier Jahre stattfindet, wobei die nächste Kürzung am 26. April 2024 stattfinden wird. Zu diesem Zeitpunkt werden sich die Belohnungen von 6,25 BTC auf 3,125 BTC halbieren.

Aufgrund der Reduktion der neuen Bitcoin, die durch so eine Kürzung in Umlauf gebracht werden, wird der Wert der bestehenden BTC gestärkt. Aufgrund seiner Verbindung mit dem Markennamen Bitcoin dürfte BTC20 ebenfalls von diesem Bitcoin-Superzyklus profitieren.

Hier gehts direkt zu BTC20.

BTC20 ist smarter und einfacher zu benutzen als Bitcoin – und bringt passives Einkommen

Schließlich ist BTC20 als grüne ERC-20-Version von Bitcoin vielseitiger, erweiterbar und nutzbarer als Bitcoin – immerhin ist Ethereum die wichtigste Plattform für die Ausführung von Smart Contracts. Obwohl genaue Details über die jährliche prozentuale Rendite, die ein Staker erwarten kann, noch nicht veröffentlicht werden, hat das Team bekannt gegeben, dass der Smart Contract als sicher verifiziert werden wird.

Folglich werden Staker in der Lage sein, Gelder in den verifizierten Smart Contract einzuzahlen, in der Gewissheit, dass ihre Gelder sicher sind, während sie ein passives Einkommen erzielen. Und wenn der Preis des Coins steigt, steigt natürlich auch der Betrag, den Staker verdienen. Aufgrund des Zinseszinseffekts können sich relativ kleine Beträge über Monate und Jahre hinweg schnell summieren.

“Bitcoin on Ethereum”, wie BTC20 auf der Website genannt wird, hat viel zu bieten, aber mit einer Soft Cap von nur 3 Millionen Dollar und einer Hard Cap von 6,05 Millionen Dollar ist die Zeit knapp, um noch für einen Dollar einzusteigen. BTC20 kann mit Ethereum oder USDT gekauft werden, und der Vorverkauf ist jetzt eröffnet.

Jetzt in BTC20 für kurze Zeit für einen Dollar einsteigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.