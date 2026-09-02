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02.09.2026 12:38:00
Privacy Coin Zcash Just Hit an 8-Year High. Here's Why I'm Bullish on ZEC in 2026.
I'm bullish on Zcash (CRYPTO: ZEC) for the rest of 2026 and beyond. I know that demand for financial privacy is only going to increase, and that the coin has a supply policy that's heavily inspired by Bitcoin. The coin briefly reached a price of $888 in late August 2026, its highest price since 2018, capping an impressive run-up of 1,968% over the last 12 months. Over the long run, the returns could be even higher.I sold my initial stake in Zcash in June 2026, after its developers disclosed that they'd patched a flaw that could have minted counterfeit coins invisibly. I've since started to repurchase my position, and I plan to buy more once there's a dip. Here's why I'm back to being bullish about this coin.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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