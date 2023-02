Professionellstes M2E Fight Out erzielt 4 Mio. USD in Kürze

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nur wenige Projekte haben trotz Bärenmarkt eine so solide Performance mit ihrem Presale hingelegt, wie es bei der besten Move-to-Earn-Kryptowährung Fight Out der Fall war. Ein Grund dafür liegt vermutlich an dem außergewöhnlichen Geschäftsmodell sowie dem beeindruckenden Team. Zudem können insbesondere frühe Anleger überdurchschnittlich profitieren. Wie Fight Out die Fitness- und Sportwelt nachhaltig verändern will, soll der folgende Beitrag aufzeigen.

Stark gefragter Presale von Fight Out erreicht nächsten Meilenstein mit 4 Mio. USD

Eine beeindruckende Nachfrage konnte die revolutionäre Move-to-Earn-Kryptowährung Fight Out im Vorverkauf erreichen. Denn trotz des aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes mit der Reduktion der Geldmengen der Notenbanken konnte der Presale hohe Absätze innerhalb kurzer Zeit erzielen. So kommt das Projekt mittlerweile auf Finanzmittel in Höhe von 4,024 Mio. USD.

Nach dem Abschluss der ersten Vorverkaufsphase wird in der zweiten der Preis alle 12 Stunden erhöht. Dabei sind die FGHT-Token momentan noch für 0,02060 USD erhältlich, wobei die nächste Anhebung in 6 Stunden stattfinden wird. In diesem Zusammenhang wird der Preis linear bis zur ersten Notierung am 31. März auf 0,0333 USD angehoben. Vom jetzigen Zeitpunkt an können sich Anleger somit also noch immer 61,65 % innerhalb von 5 Wochen sichern.

Jetzt rechtzeitig Coins mit Preisnachlass und Boni sichern!

Ebenso erhalten die Investoren auch durch verschiedene Bonusprogramme – Anwärter, Champion, Weltchampion und unbestrittener Champion – noch weitere Vorteile. Dies sind beispielsweise für 6 bis 24 Monate Sperrzeit 10 bis 25 % sowie für 500 bis 50.000 USD weitere 10 bis 25 % Coins gratis. Somit können sich die Anleger insgesamt bis zu 50 % Gratistoken sichern. Außerdem erhalten sie Zusätze wie ein zweijähriges Abo, REPS-Token, Avatar-Ausrüstungen, Merchandise und ein Treffen mit Spitzensportler.

Attention #FightOutCrew!



Check out our new bonus tiers for those vesting for 24 months & buying more than $500 of $FGHT!



Earn even more rewards with #FightOut – see the graphic for more information!



Buy $FGHT now https://t.co/vhgiOPWPrP pic.twitter.com/TS51MGQms4 — Fight Out (@FightOut_) December 28, 2022

Interessant an dem Vorverkauf ist dabei auch, dass der Coin noch nicht auf einer Börse handelbar ist und daher auch nicht der Kurs fallen kann. Die Preiserhöhungen finden jedoch in den meisten Fällen wie geplant ab, sodass von einer relativ planbaren Rendite ohne Kursverluste profitiert werden kann. Im Angesicht weiterer möglicher Abverkäufe im Bärenmarkt kann dies somit eine Art sicheren Hafen darstellen.

Fight Out als professionellstes Move-to-Earn-Projekt begeistert Spitzensportler

Das beeindruckendste Move-to-Earn-Projekt ist Fight Out, mit seiner Sport- und Fitness-App von und für Profisportler. Zudem ist sie aber auch Hobbysportler und sogar Menschen, welche Schwierigkeiten mit der Überwindung ihres inneren Schweinehundes haben, gut geeignet. Möglich machen will dies das Team aus unter anderem weltberühmten Spitzensportlern und aus dem Fernsehen bekannten Proficoaches mit ihrem beispiellosen Projekt voller vielfältiger Möglichkeiten und Extras

Beispielsweise können die Nutzer durch eine kleine Umfrage einen individuellen Trainingsplan entsprechend ihrem Zustand und ihrer Ziele erstellen und kontrollieren lassen. Dabei unterstützt das originelle M2E-Projekt auch verschiedene Sportdisziplinen und nicht nur das Laufen. Zu diesen zählen beispielsweise Cardio, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Daher könnte auch wesentlich leichter eine größere Zielgruppe gewonnen werden.

Ein weiterer großer Vorteil des Projekts liegt in den futuristischen Fitnessstudios. Denn durch die physischen Angebote können mögliche Risiken von vollständig digitalen Projekten ausgeglichen werden. Außerdem ist Fight Out auch der erste Pionier, welcher die Verbindung von Gyms mit dem Metaversum umsetzt, um den Nutzer noch nie dagewesene Vorteile bieten zu können.

Innerhalb der virtuellen Welt werden die Sportler und ihre gesundheitlichen und sportlichen Daten durch einen Avatar repräsentiert, welcher sich entsprechend den persönlichen Leistungen weiterentwickelt. Im Metaversum kann er dann Menschen mit denselben Interessen und Zielen treffen, um sich mit ihnen im Community-Hub auszutauschen sowie in Herausforderungen, Turnieren und Duellen gegen Menschen auf der ganzen Welt anzutreten. Somit müssen die Kontrahenten dank der Wettkampf-App nicht mehr im selben Raum anwesend sein.

Als Belohnung erhalten die Nutzer innerhalb der App REPS, welches ein Off-Chain-Coin ist. Dieser lässt sich für alle Einkäufe innerhalb der App und andere Dienstleistungen nutzen. FGHT ist hingegen die Hauptwährung, welche bei Zahlungen einen Rabatt in Höhe von 25 % gewährt.

Jetzt rechtzeitig in Profi-M2E-Coin investieren!

Erste Listungen auf Kryptobörsen bereits gesichert

Im Anschluss des Vorverkaufs steht dem Projekt bereits ein äußert vorteilhafter Newsflow bevor, welcher den Coin zu neuen Höhen verhelfen könnte.

Die erste Listung soll am 5. April auf der Kryptobörse LBank stattfinden, die derzeit laut Coinmarketcap auf Platz 14 der zentralen Handelsplätze liegt. Auf ihr werden täglich rund 1,278 Mrd. Euro von 1,579 Mio. wöchentlichen Nutzern bewegt.

Nur einen Tag später findet dann die zweite Listung auf Platz 56 der zentralen Kryptbörsen, BitForex, statt. Dennoch kommt sie auf 919,105 Mio. Euro tägliches Handelsvolumen und erzielt 688.028 Besucher wöchentlich.

Überdies wurde kürzlich die Listung auf XT.com zugesichert. Ein genaues Datum dafür steht jedoch noch offen und wird in der nächsten Zeit über die sozialen Medien veröffentlicht. Die Kryptbörse befindet sich momentan auf Rang 65 mit 751,546 Mio. Euro täglichem Handelsvolumen und 1,662 Mio. wöchentlichen Besuchen. Zudem werden auch noch weitere Listungen in nächster Zeit veröffentlicht.

Jetzt vor Listungen in Potenzial von FGHT investieren!

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.