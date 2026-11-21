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21.11.2026 13:05:02
Quantum-Proof Accounts Are Coming to the XRP Blockchain by 2028. That's Not Likely to Be a Game Changer for XRP.
According to Ripple, the creator of XRP (CRYPTO:XRP), the XRP Ledger (XRPL) will have quantum-secure wallets by 2028. Ripple itself set that target date in April of this year, and the XRP Ledger Foundation officially placed the corresponding upgrade onto its roadmap on Nov. 4.
XRP could sure use a catalyst, with its price being down 73% from its all-time high set in July 2025. But making more secure wallets will probably not do what holders are hoping for regarding the coin's price, at least not outside a very narrow and improbable set of circumstances. Here's why this upgrade probably won't be a game changer.
Image source: Getty Images.
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