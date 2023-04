Recycle-2-Earn Revolution beginnt mit Ecoterra Presale – Investieren Sie in die Kreislaufwirtschaft und die Zukunft unseres Planeten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Sonntag, 2. April – Die Blockchain bietet die Lösung, um Menschen und Unternehmen zum Recyceln anzuregen, dank Ecoterra, dem grünen Recycling 2 Earn Krypto-Projekt, das jetzt im Vorverkauf ist. Das in dieser Woche gestartete Fundraising hat bereits 38.000 $ von begeisterten Investoren gesammelt.

Der $ECOTERRA-Coin in der Mitte des Ökosystems ist jetzt für 0,004 Dollar erhältlich und kann entweder mit ETH, USDT (Tether-Stablecoin) oder mit Fiatgeld per Karte gekauft werden. Der Coin wird im dritten Quartal dieses Jahres nach Abschluss der neunstufigen Kapitalbeschaffung für 0,01 $ an den Kryptobörsen notiert. Early-Bird-Investoren, die jetzt, in Phase 1 des Vorverkaufs, kaufen, können so einen Buchgewinn von 150 % erzielen, noch bevor $ECOTERRA an der Börse notiert.

Analysten haben Ecoterra bereits ins Visier genommen und sagen dem Projekt hohe Renditen voraus. Bis zum Kursanstieg der Stufe 2 bleiben noch 18 Tage, so dass die Anleger jetzt mit ihrer Due-Diligence-Prüfung beginnen sollten. Mit Ecoterra haben endlich alle eine einfache und reizvolle Möglichkeit, etwas im Kampf gegen den Klimawandel zu bewirken.

Wer sich bisher einfach nicht die Mühe machen wollte, gewissenhaft zu recyclen, hat nun mit Ecoterra die Möglichkeit, jedes Produkt zu scannen und als recyclebar zu erfassen und damit auf der Plattform $ECOTERRA zu verdienen. Und wie funktioniert das Ganze?

Mit recycle-2-earn die Kreislaufwirtschaft für alle nutzbar machen

In dieser Woche hat Ecoterra seinen Masterplan vorgestellt, mit dem die dezentrale Plattform recycle-2-earn für jedermann nutzbar gemacht werden soll, und die Argumente sind überzeugend. Das System von Ecoterra basiert auf zwei Marktplätzen – einem für recycelte Materialien und einem anderen für den Ausgleich von CO2-Gutschriften.

Die ganze Idee basiert auf der Kreislaufwirtschaft. Falls Sie davon noch nichts gehört haben, müssen Sie nur wissen, dass dies das wesentliche Element einer Industrie ohne fossile Brennstoffe und einer nachhaltigen Industrie sein wird.

Im Grunde genommen müssen wir den Output unserer Produktionsprozesse als neue Inputs für neue Produktionszyklen wiederverwenden. Dies ist der heilige Gral des nachhaltigen Lebens, und Ecoterra steht an der Spitze dieser neuen Welle von Einfallsreichtum und Innovation, die die Kreislaufwirtschaft umfasst.

Ecoterra macht sich die Leistung von Leergutrücknahmesystemen zunutze und nutzt bestehende Systeme, um buchstäblich Hunderte von Millionen von Verbrauchern – und Unternehmen – in das Rennen um die Verwirklichung der Kreislaufwirtschaft einzubinden.

Viele Supermärkte und Entsorgungsbetriebe auf der ganzen Welt betreiben Rücknahmeautomaten. In diese Automaten kann man einen gebrauchten Plastik- oder Glasbehälter, eine Aluminiumdose oder einen anderen wiederverwertbaren Gegenstand einwerfen und erhält dafür eine Belohnung. Recycle-2-earn ermöglicht es den Nutzern der Ecoterra-App, für jeden recycelten Artikel Wertmarken zu verdienen. Die verdienten Token können dann eingesetzt oder ausgegeben oder einfach in einer selbstverwahrten Krypto-Wallet gehalten werden.

$ECOTERRA-Token für wirkungsvolle Öko-Aktivitäten ausgeben, staken oder halten

Ecoterra ermutigt die Nutzer, ihre Token für wirkungsvolle ökologische Aktivitäten auszugeben, wie z. B. die Finanzierung von Strandsäuberungen, das Pflanzen von Bäumen oder die Unterstützung der Entwicklung grüner Energieprojekte rund um den Globus.

Alle Klimaaktionen, an denen die Nutzer der App teilnehmen oder die sie mitfinanzieren, werden dem Profil des Nutzers hinzugefügt. Mit zunehmender Anzahl von Aktivitäten können Sie Meilensteine und sogar NFTs sammeln.

Wenn Sie Solarzellen auf Ihrem Dach oder eine andere Methode zur Erzeugung von Ökostrom haben, können Sie auch für diese Aktivität $ECOTERRA-Token verdienen. Da Ecoterra auf der Blockchain-Technologie basiert, hat es eine Reihe von wichtigen Vorteilen gegenüber herkömmlichen Ansätzen, die versuchen, Anreize für das Recycling zu schaffen.

Einbindung von Verbrauchern und Unternehmen in die Kreislaufwirtschaft

Bei Ecoterra ist kein zentraler Dritter erforderlich, und da das System verifizierte Kohlenstoffeinheiten (VCUs) verwendet, muss man sich keine Sorgen über Betrug machen, der die milliardenschwere Emissionshandels-Industrie in Bedrängnis gebracht hat. Das Ergebnis sind niedrigere Kosten und ein sichereres System.

Nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Unternehmen können ihre guten Taten in der Kreislauf- und Umweltwirtschaft nachverfolgen. Das bedeutet, dass die Unternehmen ihre Arbeit präsentieren können und ihr nachhaltiges Handeln zu einem Wettbewerbsvorteil wird, was wiederum andere Unternehmen ermutigt, es ihnen gleichzutun.

Die Investoren können sich auch darauf verlassen, dass das Team hinter Ecoterra über umfangreiche Erfahrungen in der Recyclingbranche in Südosteuropa verfügt. Ecoterra ist bereits eine Partnerschaft mit der großen Supermarktkette Delhaize (Lion) eingegangen, die über Filialnetze in Europa, Nordamerika und Asien verfügt.

Ecoterra greift einen Gesamtmarkt von 63 Milliarden Dollar an

Da Ecoterra mit allen Arten von Leergutautomaten kompatibel ist, eignet es sich für eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen jeder Größe, von Konsumgütern über das Gastgewerbe bis hin zur Technologie. Daten von Statista zeigen, dass die weltweite Recyclingindustrie im Jahr 2023 einen Wert von 63 Milliarden Dollar haben wird und bis 2030 auf 88 Milliarden Dollar anwachsen wird. Indem Ecoterra die Macht der dezentralen Netzwerke nutzt, hilft es uns allen, das Richtige zu tun.

Aber die Vereinfachung des Recyclings ist ein öffentliches Gut, das einen Wert hat, d.h. dass man mit ruhigem Gewissen in Ecoterra investieren kann. Ecoterra ermöglicht es Verbrauchern, Unternehmen und Investoren, sich zusammenzuschließen, um ihren Teil zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels beizutragen. Durch die Schaffung der Grundlagen der Kreislaufwirtschaft will Ecoterra eine treibende Kraft für eine nachhaltige und profitable Zukunft der Menschheit sein. Das ist ein großes Ziel, aber mit Ecoterra ist es erreichbar. Die Investoren sollten diese Gelegenheit nicht verpassen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.