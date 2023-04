Recycle2 Earn App Ecoterra fügt der Produktdatenbank Top-Marken hinzu, um den Vorverkauf anzukurbeln

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mittwoch 5. April 2023 – Die Recycle 2 earn Plattform Ecoterra gab heute bekannt, dass sie grünes Licht für die Aufnahme der Produkte der bekannten Marken Vittel, San Pellegrino, Heineken und Dr. Pepper in ihre scannbare Datenbank erhalten hat.

Dies bedeutet, dass die Verbraucher in der Lage sein werden, wiederverwertbare Produkte dieser Marken, wie Plastikflaschen und Aluminiumdosen, zu scannen. Daraufhin kann die Ecoterra-App die Artikel als recycelte Materialien verifizieren und aufzeichnen und den App-Nutzer entsprechend belohnen.

Ecoterra hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anreize für Verbraucher zu schaffen, ihre Recyclingbemühungen zu verstärken, und Unternehmen eine Möglichkeit zu bieten, ihren grünen Ruf und ihre Kundenbindung durch die Teilnahme an positiven Aktionen zu verbessern.

Zuvor hatte Ecoterra bereits eine Partnerschaft mit der großen Supermarktkette Delhaize (Lion) angekündigt, die über Filialnetze in ganz Europa, Nordamerika und Asien verfügt. Diese jüngsten Entwicklungen sind Teil des großen Plans von Ecoterra, die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern, indem die Dezentralisierung des Web3 genutzt wird, um Recycling bequem und rentabel zu machen. Die Plattform hat sich zum Ziel gesetzt, die viel beschworene Kreislaufwirtschaft zum Leben zu erwecken, in der Abfälle und andere Wegwerfprodukte zu Inputs für neue Produktionszyklen werden.

Ecoterra strebt nun Partnerschaften mit Mutterkonzernen wie Nestlé an

Das Team von Ecoterra wendet sich nun an die Muttergesellschaften der genannten Marken (Nestlé, Heineken und die Dr Pepper Snapple Group), um weitere Produkte in seine Datenbank aufzunehmen. Mihai Ciutureanu, CEO von Ecoterra, kommentierte die Projektankündigung mit den Worten: „Wir freuen uns, die ersten Marken ankündigen zu können, die in das Ecoterra-Ökosystem integriert werden. Dies sind die ersten Schritte beim Aufbau unserer umfangreichen Produktdatenbank.

„Dies ist auch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Bildung von Partnerschaften mit Muttergesellschaften in den kommenden Monaten.“ Angesichts der Tatsache, dass Nestlé ein großes multinationales Unternehmen ist, das ein vielfältiges Markenportfolio besitzt, hat Ecoterra einen guten Start hingelegt. Nestlé besitzt weltweit rund 2.000 Marken. Zu den bekanntesten Namen gehören neben San Pellegrino und Vittel auch Nescafe, KitKat, Maggi, Nestea, Gerber und Purina. Nestlé ist in 186 Ländern tätig.

Ecoterra-Vorverkauf hat bereits 58.000 $ von umweltbewussten Investoren erhalten

Ecoterra hat letzte Woche mit dem Fundraising für sein Projekt begonnen und hat bereits mehr als 58.000 $ von Investoren erhalten. $ECOTERRA Coin kann für nur 0,004 $ erworben werden und ist der Utility Token der Ecoterra-Plattform. Interessierte Anleger können entweder mit ETH, USDT (Tether-Stablecoin) oder mit normalem Fiat-Geld und einer Karte kaufen.

Nach Angaben des Projektteams wird der Coin im 3. Quartal 2023, nach Ende des neunstufigen Vorverkaufs, für 0,01 $ notieren. Der Verkauf befindet sich derzeit in Phase 1. Die ersten Teilnehmer des Vorverkaufs werden auf dem Papier einen Gewinn von 150 % erzielen – und das, bevor $ECOTERRA überhaupt an den Börsen gehandelt wird.

Analysten sagen dieser äußerst nachhaltigen Kryptowährung eine glänzende Zukunft voraus, und das könnte eine beträchtliche Rendite bedeuten. Da nur noch 13 Tage verbleiben, bis der Preisanstieg der Stufe 2 einsetzt, haben potenzielle Investoren nur noch wenige Tage Zeit, ihre Recherchen abzuschließen. Nach den aktuellen Nachrichten sollte die Entscheidung allerdings deutlich leichter fallen.

Alles unter einem Hut: Marktplätze für Recycling und Emissionsgutschriften

Das Herzstück des Ecoterra-Ökosystems sind die beiden Marktplätze: einer für recycelte Materialien und der andere für die Kompensation von Emissionsgutschriften. Die Plattform ist mit den so genannten Leergutrücknahmeautomaten (RVM) kompatibel, die bereits von Hunderten von Millionen Verbrauchern – und Unternehmen – auf der ganzen Welt genutzt werden.

Leergutautomaten ermöglichen das Einwerfen eines wiederverwertbaren Gegenstands gegen Ausgabe einer Prämie. In Verbindung mit der Recycle-2-earn-App von Ecoterra können Sie für jeden recycelten Gegenstand Wertmarken verdienen. Die verdienten Token können entweder eingesetzt oder ausgegeben oder einfach in einer selbstverwalteten Krypto-Wallet gehalten werden.

Ecoterra im Zentrum einer Recyclingindustrie, die bis 2030 auf 88 Milliarden Dollar geschätzt wird

Ecoterra hat sich potenziell in den Mittelpunkt einer globalen Recyclingindustrie gestellt, die nach Angaben von Statista im Jahr 2023 einen Wert von 63 Milliarden Dollar hat und bis 2030 auf 88 Milliarden Dollar anwachsen wird. Das Projekt zeigt, dass die Erleichterung des Recyclings ein wertvolles und messbares öffentliches Gut ist.

Indem Verbraucher, Unternehmen und Investoren die Möglichkeit bekommen, sich an wirkungsvollen Aktionen zu beteiligen und ihren CO2-Fußabdruck auszugleichen, können sowohl der Planet als auch die Wirtschaft und Investoren in einer symbiotischen Beziehung profitieren.

Ecoterra ermutigt die Nutzer der App, ihre Token für ökologisch sinnvolle Aktivitäten auszugeben, wie z. B. die Finanzierung von Strandsäuberungen, das Pflanzen von Bäumen oder die Unterstützung der Entwicklung von grünen Energieprojekten. Mit Ecoterra werden alle Klimaaktionen, an denen eine Person oder ein Unternehmen beteiligt ist, verfolgt und auch Meilensteine angezeigt, die durch NFTs dargestellt werden können.

Wenn Ihr Haushalt oder Ihr Unternehmen seinen eigenen Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt, generiert dies eine zusätzliche Einnahmequelle in Form von $ECOTERRA-Token. Ecoterras nachhaltige Infrastruktur und die neuartige Art, Anreize für Recycling und CO2-Ausgleich zu schaffen, machen es zu einem der innovativsten grünen Projekte im Krypto-Bereich und darüber hinaus. Damit dürfte es auch ziemlich sicher ein gutes Geschäft für Investoren sein.

