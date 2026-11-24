|
24.11.2026 09:36:15
Relai baut Bitcoin-Sparangebot aus
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Das Schweizer Bitcoin-Fintech Relai erweitert seine App um die Möglichkeit, mehrere Sparpläne parallel zu führen. Nutzer können neu bis zu fünf separate Bitcoin-Spartöpfe mit unterschiedlichen Sparzielen einrichten.
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0933
|
0,0030
|
|
0,27
|Japanischer Yen
|
174,412
|
1,0520
|
|
0,61
|Britische Pfund
|
0,8367
|
0,0002
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9194
|
0,0018
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
8,5738
|
0,0250
|
|
0,29
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex kann die Gewinnzone nicht verteidigen. Der DAX verliert unterdessen leicht. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.