Retail investors aren’t crazy for Farage and Kwarteng’s bitcoin business

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20.03.2026 17:50:07
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1571
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-0,0007
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-0,06
|Japanischer Yen
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184,57
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1,7900
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0,98
|Britische Pfund
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0,868
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0,0056
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0,64
|Schweizer Franken
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0,9118
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-0,0015
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-0,16
|Hongkong-Dollar
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9,0637
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-0,07
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