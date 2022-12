Revolutionärste Krypto-Analysesoftware sorgt für weniger Verluste und höhere Gewinne

In den vergangenen Wochen sind vermehrt Diskussionen über die revolutionärste Handels- und Analyseplattform im Kryptobereich aufgekommen. Denn sie macht sich das enorme Potenzial von Big Data und künstlichen Intelligenzen zunutze, um Privatanlegern mindestens vergleichbare und möglicherweise sogar größere Vorteile wie institutionellen Anlegern zu ermöglichen. Denn die Tools bieten ebenso Fonds und andere größere Marktteilnehmer entscheidende und bisher ungekannte Vorteile. Worum es sich genau bei ihr handelt und warum sie sogar im Bärenmarkt in kürzester Zeit über 10,5 Mio. US-Dollar einnehmen konnte sowie ein Überblick über die letzten Entwicklungen wird in diesem Beitrag geboten.

Sensationeller Vorverkauf im Bärenmarkt

Nur wenige Kryptoprojekte konnten unter dem angespannten wirtschaftlichen Umfeld des Bärenmarktes eine so beachtliche Finanzierungssumme in etwas mehr als nur einem Monat erzielen. Dabei kommt Dash 2 Trade aktuell auf 10,635 Mio. US-Dollar und steht kurz vor dem Abschluss der letzten Vorverkaufsphase. Insgesamt soll im Presale dabei eine Summe von 13.420.750 US-Dollar erzielt werden. Dafür wurde ein Zeitrahmen von weiteren 12 Tagen angesetzt, wobei der Vorverkauf auch wesentlich schneller ausverkauft sein kann. Die Gründe dafür liegen vorwiegend in dem revolutionären Potenzial.

Was macht Dash 2 Trade so revolutionär?

Bisher fiel es insbesondere Kleinanlegern ohne Vorerfahrungen und technische Hilfsmittel schwer, den äußert attraktiven Markt der Presales effizient zu überwachen. Denn jeden Tag werden neue Nachrichten und Analysen publiziert sowie Assets veröffentlicht. Zusammen mit einer Due Diligence entstehen dabei kaum erfüllbare Anforderungen an Zeit, Expertise und Aufwand. Angesichts dessen verpassen sie jedoch die besten Anlageideen und größten Gefahren.

Denn bei Presales handelt es sich um die profitabelste Anlageklasse. Die Gründe dafür liegen in den Vorverkaufsrabatten, welche nichts anderes als Wertsteigerungen bei gleichzeitiger Absicherung gegenüber Kursverlusten sind. Dieser Effekt des temporär sicheren Hafens macht sie für einige auch zu einer interessanten Alternative im Bärenmarkt. Zudem werden häufig zu Beginn die höchsten Rewards für Staking und Liquidity Farming vergütet, um möglichst langfristig Investoren zu binden. Außerdem stehen noch alle Listings bevor, welche oft die Preise in die Höhe treiben, indem der Coin von Marketingeffekten und dem Zugang neuer Investoren profitiert.

Ohne eine Due Diligence und sorgfältige Überprüfung aller wichtigen Parameter für ein Investment entstehen jedoch gerade in diesem Bereich die größten Gefahren. Denn 9 von 10 Start-ups geben ihr Geschäft innerhalb der ersten Jahre bereits auf. Daher werden Analyseverfahren benötigt, welche der Sache auch gerecht werden.

Bisher sind die Tools für Vorverkäufe allerdings noch nicht ausreichend für eine effektive Analyse. Daher wurden von dem Team von Learn2Trade mit 70.000 Mitgliedern aus einer langjährigen Entwicklung die fortschrittlichsten Analysetools entwickelt. Bei diesen konzentriert sich Dash 2 Trade auf die 12 wichtigsten Bewertungsbereiche für Presales, wodurch eine vollumfängliche Analyse sichergestellt werden soll.

Dabei werden unter anderem On-Chain-Daten, Tokenomics, Community-Entwicklung, Teamerfahrungen, Audits und mehr besonders effizient überwacht. Somit erhalten Anelger einen bestmöglichen Überblick über all die Kryptoassets, die täglich gelauncht werden.

Besser als die Konkurrenz

Das Team von Dash 2 Trade hat es sich zur Aufgabe gemacht, die beste Handels- und Analyseplattform zu entwickeln. Dabei soll sie alle Features der Konkurrenz bieten und diese sogar noch übertreffen sowie ergänzen.

In der Gegenüberstellung von Dash 2 Trade mit den Wettbewerbern wird ersichtlich, dass es im Kryptobereich die meisten Vorteile bietet. Zu den einzigartigen Features zählen dabei VC-Investitionen, Tradingwettbewerbe sowie Vorverkaufs- und ICO-Bewertungssystem.

Ebenso verfügt es auch über weitere Vorzüge, welche auf dem Markt für Kryptoanalysesoftware bisher unterrepräsentiert sind. Zu diesen zählen bewertete Handelssignale, Social Trading, Risikoprüfer, Auto-Trading und Watchlists.

Weitere Entwicklungen von Dash 2 Trade

Vor kurzer Zeit wurde das Team von Dash 2 Trade um Ilyes Kooli erweitert. Dieser war der ehemalige technische Leiter von ConsenSys. Ferner war er leitender Softwareingenieur von CocoLabs für E-Commerce-Frameworks und bei Cobania im Bereich von Machine Learning aktiv. Nun ist er als Chief Technology Officer bei Dash 2 Trade tätig.

Hinzu kommt Trevor M, welcher dreijährige Erfahrungen als Videoproduzent für Coinmarketcap gesammelt hat. Seine Expertise über Kryptoanalysen wird sich vermutlich ebenfalls förderlich auf das Projekt auswirken.

Außerdem hat Dash 2 Trade inzwischen ein eigenes Affiliate-Programm eingeführt, welches für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt und ein fast kostenloses Marketing bietet. Dies dürfte sich ebenfalls förderlich auf die Nachfrage und den Kurs von Dash 2 Trade auswirken.

Zudem sind in naher Zukunft noch viele weitere Punkte auf der Roadmap geplant. Noch vor den ersten Listungen an den Kryptobörsen soll das Dashboard von Dash 2 Trade unmittelbar nach dem Vorverkauf am 5. Januar veröffentlicht werden. Somit können die Nutzer sich schon einmal von dem sensationellen Angebot überzeugen.

Am 11. Januar soll dann auch schon das erste CEX-Listing von Dash 2 Trade stattfinden. Insgesamt wurden bereits 4 Listungen offiziell bestätigt. Zu diesen gehören Uniswap, LBank, BitMart und ChangellyPro. Somit hat Dash 2 Trade auch selbst schon die Qualitätskriterien von einiger der bedeutendsten Kryptobörsen erfüllt, was die Seriosität des Projekts zusätzlich unterstreicht.

Confirmed Exchange Listings



After the presale is over, $D2T will be listed at:



@Uniswap

@LBank_Exchange

@BitMartExchange

@ChangellyPro



Get in before the presale ends – buy $D2T now https://t.co/ExvBBjt7vw pic.twitter.com/vK70So611v — Dash 2 Trade (@dash2_trade) December 18, 2022

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.