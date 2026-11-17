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17.11.2026 13:50:00
Richter bietet movie2k-Angeklagtem Deal: 40.000 Bitcoin, er bliebe Milliardär
Seit Anfang des Jahres läuft das Gerichtsverfahren über „movie2k.to“. Nun gibt es ein Angebot des Richters, das einem Angeklagten 16.000 Bitcoin lassen würde.
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