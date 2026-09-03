|
03.09.2026 06:00:21
Rino Borini zum neuen Bitcoin-Dollar-ETP: «Ich muss Fiat nicht lieben»
Im Interview mit finews verrät Rino Borini, weshalb sich das House of Satoshi erstmals an der Emission eines Exchange Traded Product auf Bitcoin beteiligt hat und wie es damit Geld verdient, welche Rolle die Community bei der Entwicklung spielte und warum selbst Hardcore-Bitcoiner in ein Instrument investieren können, das auch den Basiswert Dollar hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1625
|
0,0036
|
|
0,31
|Japanischer Yen
|
180,72
|
-3,1700
|
|
-1,72
|Britische Pfund
|
0,8603
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9383
|
-0,0041
|
|
-0,43
|Hongkong-Dollar
|
9,1142
|
0,0267
|
|
0,29
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Aktienmärkte zeigen sich stärker. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.