Ripple siegt ✌️ über SEC, freut sich aber nicht darüber. Anleger freuen sich indes über den Nachfolger!

Mitte Juli dieses Jahres erfolgt endlich die Entscheidung der SEC über den Ripple Token XRP. Damit wurde klar, es handelt sich dabei nicht um ein Wertpapier. Anleger, die in den letzten 2,5 Jahren treu an der Seite der ehemals zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung geblieben waren, dürften aufgeatmet haben.

Mehr noch als der finanzielle Verlust, so Ripple, ging es aber um eine politisch kalkulierte Maßnahme der SEC, die den gesamten Kryptomarkt unter Druck setzen sollte.

Am 13. Juli 2023 entscheidet das Gericht endgültig, dass XRP kein Wertpapier ist

Ripple betont, auch weiterhin Fokus auf Transparenz zu legen

Ripple Labs führte Kampf gegen SEC auch für gesamte US-Kryptoindustrie

Bitcoin und Ripple sind einzigen Assets in den USA mit klarer SEC-Bewertung

Ripple: SEC Strategie dient Einschüchterung und Streben nach politischer Macht

Ripple-Nachfolger XRP20 bietet Stake-2-Earn Geschäftsmodell

Das hat die SEC am 13. Juli 2023 entschieden

Kurz nach der Entscheidung nahmen Coinbase, Kraken und Bitstamp wieder den Handel mit XRP auf ihren US-Plattformen auf. An den darauf folgenden Tagen gehörte XRP zu den drei größten digitalen Vermögenswerten nach Handelsvolumen. Heute notiert der Ripple-Kurs bei 0,6211 $. Am Tag der Entscheidung bzw. in den 24 Stunden danach stieg der Kurs von 0,471 $ auf 0,8162 $.

Da sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Urteil

XRP ist kein Wertpapier

XRP-Coins an Exchanges sind keine Wertpapier

XRP-Coins, die durch die Führungskräfte verkauft wurden, sind keine Wertpapiere

XRP-Coins, die beispielsweise an Entwickler, Mitarbeiter oder Wohltätigkeitsorganisationen gegangen sind, sind ebenfalls keine Wertpapiere

Eine Ripple-Coins, die mit schriftlichen Verträgen verkauft wurden, sind hingegen als Wertpapiere einzustufen, da der Vertrag als Investmentvertrag klassifiziert wurde.

Aufsichtsbehörden unter anderem in Japan, Singapur, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich hatten bereits festgestellt, dass XRP kein Wertpapier ist.

Sieg für Ripple und die Branche im Allgemeinen

Auch wenn Ripple von Anfang an gesagt hat, dass ihr Coin kein Wertpapier sein, hat es mehr als 2,5 Jahre zäher Verhandlungen und Verfahren benötigt, um dies am Ende durch ein zuständiges US-Gericht zu bestätigen. Ripple sieht sich dabei nicht nur als alleiniger Nutznießer, sondern als Vorreiter einer ganzen Branche.

Tatsächlich hat der Ansatz der SEC den Privatkunden immer wieder geschadet. Als die SEC im Jahr 2020 Ripple verklagte, wurden 15 Milliarden US-Dollar an XRP-Marktkapitalisierung vernichtet, auf Kosten unzähliger XRP-Inhaber. Quelle: Ripple

Denn wenn XRP kein Wertpapier ist, können auch andere Token keine Wertpapiere sein. Die Entscheidung wertet Ripple daher als Sieg für die gesamte Kryptobranche und nicht nur für sich als einziges Unternehmen.

Ripple Coin XRP in bestimmten Fällen doch Wertpapier

Das zuständige Gericht in den USA hat lediglich in einem Fall XRP als Wertpapier klassifiziert, und zwar dann, wenn bestimmte Verträge, sogenannte Investitionsverträge, für den Verkauf der XRP zustande gekommen sind.

Ob es sich um einen Investitionsvertrag handelt, muss in jedem Einzelfall analysiert werden. Ripple betont, dass aus einem XRP nicht auf magische Weise doch irgendwie ein Wertpapier werden kann.

Die Analyse jeder Transaktion muss dann belegen, ob

-eine Investition in ein gemeinsames Unternehmen getätigt wurde

– und der Käufer aufgrund der Bemühungen des Verkäufers oder einen Dritten Gewinne erwarten kann.

Es ist also möglich, dass XRP einerseits kein Wertpapier ist, andererseits aber in bestimmten Situationen durch einen Investmentvertrag zu einem Wertpapier werden kann. Dabei verwandelt sich XRP nicht selbst in ein Wertpapier, sondern wird nur in diesem spezifischen Fall wie eines behandelt.

Das Vorliegen eines Investmentvertrags, einer besonderen Art von Sicherheit, die gesetzlich gesondert definiert wird, muss für jede einzelne Transaktion festgestellt werden.

Ripple kooperiert mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt und wird weiterhin hart an einer klareren und umfassenderen Gesetzgebung in den USA arbeiten. Quelle: Ripple

Wo es keinen Investitionsvertrag gibt, gib es auch keine Sicherheit und damit wird in diesem Fall auch keine Finanzaufsichtsbehörde wie die SEC benötigt. Ripple betont, dass damit auch die Zuständigkeiten der SEC durch das Gerichtsurteil genau eingegrenzt wurde. Der Schutz von Privatanlegern ist ein wichtiges politisches Ziel, das aus Sicht von Ripple nur durch eine durchdachte Gesetzgebung erreicht werden kann.

Ripple über SEC-Klage verärgert

Warum Ripple über die SEC-Klage nicht glücklich war, begründet das Unternehmen vor allem mit den strategischen Zielen, die die US-Finanzbehörde aus ihrer Sicht mit der eingereichten Klage verfolgt hätte. Es ging weniger um einen transparenten Regulierungsrahmen für Kryptowährungen, sondern viel mehr um politische Macht und Einflussnahme.

Allen anderen möglichen Zielen zukünftiger SEC-Klagen rät Ripple dazu, sich auf die Verteidigungstaktik zu berufen, dass es große Abweichungen zwischen den Entscheidungen der SEC in früheren Fällen und Aussagen des SEC-Chefs Gary Gensler gibt.

Der hatte in einem öffentlichen Fall gesagt, dass alle digitalen Vermögenswerte außer Bitcoin Wertpapiere seien. In jüngster Vergangenheit gab es Bemühungen, den unbeliebten CEO der US-Aufsichtsbehörde zu entlassen.

Aktuell bringt er den Kryptomarkt gegen sich auf, da er behauptet, es seien nur Betrüger im Markt für Kryptowährungen und digitale Assets unterwegs. Mit Spannung wird jetzt erwartet, wie die SEC auf die Anträge von BlackRock und Fidelity reagiert.

Beide Unternehmen haben jeweils einen Antrag zur Genehmigung eines Bitcoin-ETFs in den USA gestellt. Anders als Gensler sieht der BlackRock CEO in Bitcoin das Potenzial, jede andere Währung weltweit zu übertreffen.

Auch Ripple-Nachfolger ist kein Wertpapier

XRP20 gilt als Ripple-Nachfolger. Der Coin gehört zur neusten Generation Kryptos, ein Coin 2.0 sozusagen. Unter diese Kategorie fallen Kryptowährungen, die sich eine bewährten Konzeptes bedienen, das Netzwerk rund um Blockchain jedoch moderner und innovativer aufgesetzt haben.

Ripple XRP20 Im Vorverkauf Preis unter 1 US-Dollar Preis unter 0,10 US-Dollar MetaMask Wallet Dezentralisierte Verwahrung Staking-Vertrag auf Ethereum Passives Einkommen Energiesparender PoS ICO für Privatanleger Anfänger bevorzugt Streit mit der SEC Kurz- und mittelfristig traden Langfristiges Investment Gilt als Wertpapier Tokenburn

Bei XRP20 ist dies die Ethereum-Blockchain, die energieeffizient ist und den Proof-of-Stake Algorithmus verwendet.

Durch PoS ist auch das innovative Konzept von Stake-2-Earn bei XRP20 möglich. Denn anders als das Original, sind Privatanleger die bevorzugte Zielgruppe des Krypto Pre-Sales. Besonders hervorzuheben ist bei XRP20, dass derzeit kein Listing an Exchanges geplant ist.

Bezeichnung XRP20 Typ Utility-Token Standard ERC-20 Tokenstandard Preis 0,000092 $ – Jetzt investieren Coin Symbol $XRP20 Phasen 1 Pre-Sales-Phase Blockchain Ethereum Empfohlene Mindesteinzahlung 100 USD Zielgruppe Ripple-Anhänger, Neueinsteiger, Kleinanleger, Privatinvestoren Zahlungsmethoden ETH, USDT, Kreditkarte, PayPal Krypto-Börsen eToro, OKX, Libertex, Plus500 Sperrfrist keine Gesamtangebot 100.000.000.000 Token im Pre-Sales 40.000.000.000 Trading Art Stake-2-Earn, langfristig

Es geht vielmehr darum, die finanziellen Anreize für Anleger aus dem Staking zu schöpfen. Mit überdurchschnittlichen Renditen pro Jahr ist das Krypto-Staking auch bei vielen anderen Projekten das Zugpferd, etwa bei Ethereum oder Cardano.

Fazit: Ripple wird auch zukünftig im Namen des gesamten Marktes für mehr Regulierung und transparente Regeln werben. Dabei ist aber auch die Position der SEC als Ganzes in jetziger Form infrage zu stellen, auch das macht Ripple in seinem Blog deutlich. Der Ripple-Nachfolger XRP20 bringt sich derweil über den Vorverkauf und Tokenpreise von nur 0,000092 $ in Stellung.

